Для боротьби з Росією Україні від ЄС потрібні три речі – Кулеба

В Україні розуміють, що процес розширення – це складно, наголосив міністр

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що криза навколо України є унікальною нагодою відкинути історичні стереотипи щодо перспектив європейської інтеграції нашої країни. Він додав, що потрібно подивитися на майбутнє України як члена ЄС з тих позицій, що це відповідає інтересам самого Європейського Союзу.

Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главами МЗС країн Славковського формату.

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"Україні необхідно від ЄС як від об'єднання, як від єдиного цілого: перше – єдність, друге – рішучість в застосуванні болючих санкцій до Росії, і третє – амбітність щодо України" – сказав Кулеба.

Він додав: в Україні розуміють, що процес розширення – це складно і викликає дебати. Але тепер у нашій країні вирішується не лише питання майбутньої архітектури європейської безпеки, а й того, якою буде Європа у майбутні десятиліття.



"Саме тому треба припинити тим країнам, які це все ще роблять, дивитися на Україну через призму Росії. Потрібно дивитися на Україну як на самодостатнього члена великої європейської спільноти в широкому сенсі, як на майбутнього члена ЄС, разом з яким ЄС буде сильнішим і економічно потужнішим", – сказав міністр.

Візит глав МЗС Чехії, Словаччини та Австрії в Київ

Ян Ліпавський, Іван Корчок та Александр Шалленберг перебувають з візитом в Україні з 7 лютого. Вони спільно відвідали прифронтову зону на Донбасі.

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Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має продемонструвати солідарність з Україною.

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