Для боротьби з Росією Україні від ЄС потрібні три речі – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що криза навколо України є унікальною нагодою відкинути історичні стереотипи щодо перспектив європейської інтеграції нашої країни. Він додав, що потрібно подивитися на майбутнє України як члена ЄС з тих позицій, що це відповідає інтересам самого Європейського Союзу.
Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главами МЗС країн Славковського формату.
"Україні необхідно від ЄС як від об'єднання, як від єдиного цілого: перше – єдність, друге – рішучість в застосуванні болючих санкцій до Росії, і третє – амбітність щодо України" – сказав Кулеба.
Далі по темі
Він додав: в Україні розуміють, що процес розширення – це складно і викликає дебати. Але тепер у нашій країні вирішується не лише питання майбутньої архітектури європейської безпеки, а й того, якою буде Європа у майбутні десятиліття.
"Саме тому треба припинити тим країнам, які це все ще роблять, дивитися на Україну через призму Росії. Потрібно дивитися на Україну як на самодостатнього члена великої європейської спільноти в широкому сенсі, як на майбутнього члена ЄС, разом з яким ЄС буде сильнішим і економічно потужнішим", – сказав міністр.
Візит глав МЗС Чехії, Словаччини та Австрії в Київ
Ян Ліпавський, Іван Корчок та Александр Шалленберг перебувають з візитом в Україні з 7 лютого. Вони спільно відвідали прифронтову зону на Донбасі.
Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має продемонструвати солідарність з Україною.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
- Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну в разі повномасштабної воєнної агресії проти України, а РФ перестане існувати як держава.
- ЗМІ опублікували нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.