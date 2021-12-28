"Годин о 4 ранку, коли вже всі підшофе": Жириновський закликав бомбардувати Україну на Новий рік

Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розпочати військову операцію проти України та Заходу в ніч із 31 грудня на 1 січня. Про це він заявив у ефірі Першого каналу, пише Радіо Свобода.
"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Години о 4-й ранку, о 5-й ранку. Вже все підшофе", – сказав Жириновський.
Голова ЛДПР додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але зробити це потрібно вибірково.
"Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", – додав політик, наголосивши, що якби обіймав посаду президента Росії, то наказав би про такий удар.
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Напередодні Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б неважко обговорити такий варіант із США.
Крім того, голова Чечні Рамзан Кадиров заявляв про готовність "вирішити питання" з "приєднанням" України до Росії або Чечні, додавши, що якби перед ним поставили таке завдання – він би давно з нею впорався.
Загроза вторгнення Росії
- 27 грудня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що чекає на Росію в Україні .
- Журналіст РФ Ігор Яковенко розповів, яке майбутнє Володимир Путін готовий іт росіянам . Він нагадав, що МНС Росії нещодавно оприлюднило ГОСТ про братські могили.
- 21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська . За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.
- 20 грудня британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
- 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
- Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".