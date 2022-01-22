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Було б самогубством сподіватися, що "95 квартал" при владі захистить Україну – Ляшко

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 15:11
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Лідер Радикальної партії закликав українців до мобілізації
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні немає нічого важливішого за єдність в умовах російської загрози, що нависла над Україною.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на Київському безпековому форумі під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

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Круглий стіл відбувся сьогодні, 22 січня, у День Соборності України.

"Єдність – це те, що допоможе зберегти країну. Завдяки єдності українці відстояли свою країну у 2014 році", – наголосив він.

"Поганий сигнал для всього суспільства"

За словами Ляшка, дуже прикро, що стіл єдності проігнорували і президент України Володимир Зеленський, і представники його політичної сили.

"Це дуже поганий сигнал для всього суспільства. Також, як кілька днів тому у промові президента, де замість того, щоб мобілізувати та об'єднувати націю, він фактично звинуватив у панікерстві тих, хто б'є на сполох, попереджаючи про російську загрозу", – сказав він.

Ляшко також зазначив, що паніка є поганим порадником:

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"Та ще гірше, коли влада не мобілізує, а деморалізує суспільство; не об'єднує, а роз'єднує; коли нація не готова до боротьби. Тому було б справжнім самогубством сподіватися, що 95-й квартал при владі захистить Україну".

Далі він закликав жителів України до мобілізації та об'єднання зусиль для відображення агресії Росії:

"Політичні сили, усвідомлюючи історичність моменту, сьогодні мають боротися не за рейтинги та майбутні вибори, а виключно за одне – захист України. Захистимо Україну – воюємо за все інше! Не збережемо Україну – не буде ні рейтингів, ні виборів".

До того ж, Ляшко звернувся до президента України, членів Радикальної партії та інших партій:

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"Я звертаюся до президента Зеленського: випустіть з в'язниць політичних опонентів, учасників визвольної війни, учасників АТО та поверніть в управління армією, Збройними силами генералів та військовослужбовців, які були звільнені з політичних мотивів. Сьогодні потрібно брати всіх людей, здатних захищати країну.

Я звертаюся до членів Радикальної партії та всіх інших партій: записуйтесь у територіальну оборону та зі зброєю в руках захищайте Україну. Жодного метра землі ворогові без бою!

Нагадаємо, Київський форум з безпеки був заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Форум – це щорічний захід, де проводяться дискусії щодо актуальних питань національної безпеки України, безпеки в Європі, світі тощо.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вторгнення Росії в Україну буде супроводжуватися не танковим наступом, а крилатими ракетами. За його словами, президент Росії Володимир Путін може вести повномасштабну війну проти України, яка може розпочатися будь-коли.

Також експрем'єр Арсеній Яценюк заявив, що президент Росії Володимир Путін бачить своєю місією знищення української нації та держави. За його словами, "через свою п'яту колону через масовану російську агентуру, яка є сьогодні в українській владі, ФСБ працює над тим, щоб підірвати українську державу".

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