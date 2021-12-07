Чи армія США воюватиме за Україну – заява в Конгресі

США мають намір вводити санкції, про американських військових не йшлося

У США зовсім інші плани щодо України та Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Америка не збирається відправляти в Україну свою армію, щоб "воювати з Росією". Про це заявив голова комітету Палати представників США з питань збройних сил Адам Сміт, передає ТАРС.

"Ми не говорили, що збираємося відправити кілька тисяч солдатів в Україну воювати з Росією. Це не наша позиція. Ми говорили про те, що будуть серйозні економічні санкції та військова підтримка України щодо підготовки військових та їх постачання", – сказав він.

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним підтвердить намір надати військову допомогу Україні.

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Також на тлі скупчення російських військ на кордонах України з'явилася інформація, що протягом листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".

США готові допомагати

У Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги Україні на тлі загрози військового вторгнення Росії, зокрема, для закупівлі летального озброєння. Сенатори Роб Портман і Джин Шахін хочуть внести в оборонний бюджет США поправку, яка дозволила б збільшити виділення Україні 350 млн доларів замість 300, як планувалося раніше, з яких 125 млн (замість раніше планованих 75 млн) безпосередньо на летальне озброєння.

Нещодавно телеканал CNN дізнався від своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки.

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На початку листопада США передали Україні два катери класу Island. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузла (близько 52 км/год), а на озброєнні є 25-мм гармата та два кулемети.

10 жовтня США передали Україні в рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

Крім того, під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона міністри оборони України та Сполучених Штатів підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.