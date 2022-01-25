"Будемо боротися!": 52-річна киянка взялася за карабін, щоб відбивати атаку Росії – фото

У The Times написали статтю про Мар'яну Жагло, яка готується до нападу Росії у Києві

Жінка розповіла, що ніколи в житті не полювала / Фото: Колаж: Сьогодні

The Times опублікувала фото громадянки України з карабіном Z15 напереваги, яка готується на своїй київській кухні відбивати російську загрозу.

Мар'яна Жагло виявилася простою українською жінкою із сил тероборони України, а зброя – британською.

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"Ми боротимемося"

Як зазначає видання, Мар'яна Жагло купила "власну мисливську рушницю".

"Я не хочу (як мати), щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці загрози перейшли до них. Краще я цим займуся зараз", – сказала 52-річна маркетолог.

Мар'яна Жагло, фото – The Times

За словами жінки, вона ніколи в житті не полювала:

"Я купила цей карабін після того, як почула, як деякі солдати обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо дійде до того, то ми битимемося за Київ, ми боротимемося, щоб захистити наше місто. Я не бачу жодного сенсу в тому, щоб росіяни почали війну", – сказала вона.

Допомога із США

В Україну прибув третій літак зі Сполучених Штатів Америки з партією летального озброєння. Постачання відбуваються в рамках схваленої адміністрацією президента Джо Байдена допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, джерело, близьке до глави держави Володимира Зеленського, заявило, що в Офісі президента вважають, що евакуація американських дипломатів з України виглядає "безглуздо і непослідовно".

"Той факт, що США першими заявили про це – йдеться про добровільний від'їзд і обов'язковий відхід, – вкрай розчаровує, і, відверто кажучи, ці американці у Києві в більшій безпеці, ніж у Лос-Анджелесі... або будь-якому іншому місті в США" , – сказало джерело.

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