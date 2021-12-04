Богдан відсвяткував день народження вже не з Зеленським, а зі "слугами"

Богдан відсвяткував своє 45-річчя у столичному ресторані Kritikos

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан свій ювілей провів у компанії відомих політиків та журналістів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика країни".

Урочистість пішла у столичному ресторані у центрі міста.

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Серед гостей заходу були нардепи із "Слуг народу" Аліна Загоруйко, Микола Сольський. Також привітати іменинника приїхало "подружжя Гордонів" – Дмитро Гордон із дружиною Олесею Бацман. Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, екс-міністр МВС Арсен Аваков, суддя Павло Вовк, соратник Кличка Дмитро Білоцерковець, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, та Сеяр Куршутов.

Чому немає президента

Говорячи про виступ президента України, Богдан порахував, скільки разів під час п'ятигодинного прес-марафону 26 листопада Зеленський збрехав. За версією Богдана це сталося 100 500 разів.

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Богдан та Аваков

Богдан пожартував про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його увагу привернула підпис глави МВС у заяві "Честь маю".