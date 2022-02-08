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Били по голові та погрожували вбити: про що розповів екссуддя Чаус

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 20:32
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У Мережі з'явилося інтерв'ю судді про те, що сталося з ним після викрадення в Молдові
Суддя Микола Чаус розповів про викрадення
Суддя Микола Чаус розповів про викрадення / Фото: Колаж: Сьогодні

Екссуддя Микола Чаус дав інтерв'ю народному депутату від партії "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву після того, як вийшов з-під домашнього арешту. В інтерв'ю Чаус розповів, що з ним відбувалося після викрадення з Молдови.

Як Чауса вивозили з Молдови

Микола Чаус розповів, як його машиною вивозили з Молдови та били під час спроб втечі.

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"Там (в машині. – Ред.) вони поклали мене на підлогу і друга людина сіла мені на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під неї, вона мене била по спині, по нирках. Це тривало хвилин 20-30. Потім, уже за містом, вони мене пересадили в "пиріжок", вони дали мені укол, розв'язали руки і ноги, і ми поїхали... Їхали години дві, може, півтори. По дорозі я запитав, куди ми їдемо — до Румунії чи Придністров'я. Сказали, до Румунії. Я намагався втекти, і коли я рухався, вони мене били по голові. А коли я почав звільняти руки, зробили ще один укол, – сказав він.

Примушували "правильно" відповідати на запитання

Екссуддя розповів, як йому приносили надруковані запитання та вимагали запам'ятати, яку треба дати відповідь.

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"Вони вже приносили питання надруковані на чистих аркушах паперу, і там було багато питань, до 100. Потрібно було під кожним питанням поставити підпис і "так" чи "ні". Навпроти кожного питання стояв плюс чи мінус, і мені сказали, що якщо ти не напишеш так, як там... Один раз вони це, вдруге трохи поміняли запитання... На третій раз принесли без знаків і під відео кажуть: "Тепер пам'ятаєш, де плюс і де мінус?" Тепер без них під відео зачитуєш запитання та говориш "Так", і пишеш..." – сказав він.

За словами Чауса, від нього вимагали сказати, що він був у кабінеті Порошенка і отримував особисто від нього вказівки засудити Корбана (бізнесмен, якого суддя Чаус у 2016 році засудив до півтора року в'язниці умовно за викрадення депутата Верховної Ради. — Ред.). Погрожували, що інакше він не вийде живим із підвалу.

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Справа Чауса

  • Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує у двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якій суддя є підозрюваним. Він став відомий після виявлення закопаної скляної банки з грошима.
  • Своєю чергою СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування в Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
  • 30 липня Миколу Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали та вивезли з Молдови. Пізніше поліція мала намір передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ та повезла до Києва.
  • НАБУ завершило справу Чауса та показало момент отримання грошей.
  • 8 лютого 2022 року екссуддя вийшов з-під домашнього арешту під заставу більш ніж 700 тисяч гривень.

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