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Лукашенко готується до війни? Білорусь відмовиться від без'ядерного статусу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 09:55
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Провести референдум стосовно змін до Конституції планують уже у лютому 2022 року
Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі опублікували проєкт нової Конституції, який самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче схвалити на референдумі. Однією з найцікавіших змін є те, що в Конституції більше нічого не буде про позаблоковий та без'ядерний статус Білорусі.

Про це повідомляє БелТА.

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З нової редакції пропонують прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а держава – нейтральною". Замість неї у проекті оновленого основного закону йдеться, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

На відміну від України, яка, можна сказати, сама відмовилася від ядерної зброї, у Білорусі її ніколи не було. Проте схоже, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив налякати сусідів.

Що відомо про оновлення Конституції?

  • Конституційний референдум намічено на лютий 2022 року, проте його конкретну дату поки не оголошено. У свою чергу, проєкт змін до Конституції було оприлюднено лише 27 грудня.
  • Незважаючи на очікування, у положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Водночас парламентські вибори мають відбутися у визначений чинним законодавством час.
  • У листопаді Лукашенко заявляв, що може попросити Росію повернути ядерну зброю Білорусі, якщо виникнуть військові загрози з боку країн НАТО.
  • Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї заявляв Міністр закордонних справ Володимир Макей.
  • Пізніше Міністерство закордонних справ Росії не виключило, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю.
  • Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у разі Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.

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