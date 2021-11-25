Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Влада Події

У Байдена виявили пухлину – лікар розповів про стан президента США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 листопада, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Особистий лікар президента Кевін О'Коннор зробив заяву
Байдену видалили пухлину у товстому кишечнику. Фото: колаж "Сьогодні"
Байдену видалили пухлину у товстому кишечнику. Фото: колаж "Сьогодні"

У президента США Джо Байдена під час проведення колоноскопії виявили доброякісну пухлину, яку медики видалили. Подальше втручання не потрібно.

Як повідомляє СNN, особистий лікар президента Кевін О'Коннор розповів, що гістологічний аналіз зразка, взятого з товстого кишечника, вказав на трубчасту аденому, схожу на поліп, який йому видалили 2008 року.

Реклама

За словами лікаря, трубчаста аденома є доброякісним новоутворенням, що повільно зростає, але вважається "потенційно передраковим пошкодженням, яке в даний час не вимагає додаткового втручання".

Наступну процедуру колоноскопії лікар рекомендує пройти через 7-10 років.

Зазначається, що за американськими законами президенту не потрібно публічно розкривати результати медичних перевірок, проте Байден вирішив свідчити про стан свого здоров'я.

Реклама

"Байден, як і раніше, придатний до служби і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристроїв", – резюмував О'Коннор.

Як розвивалися події

  • 19 листопада Байден прибув до медичного центру Волтера Ріда на плановий щорічний огляд. На час перебування під анестезією передав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс.
  • У Білому домі зазначили, що віцепрезидент США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона стала першою в історії жінкою, яка виконує обов'язки президента США.

Також нагадаємо, 2007 року віцепрезидент США Дік Чейні понад дві години виконував обов'язки президента США, коли 43-й президент США Джордж Буш також проходив процедуру колоноскопії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько П'ять причин для військового вторгнення в Україну, підготовлені Росією Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Келихи, курси української та ремонти: ви здивуєтеся, на що витрачає Верховна Рада мільйони з бюджету Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 листопада 1991. Центральному республіканському ботанічному саду присвоєно ім’я академіка Академії наук України Миколи Гришка…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

100 396

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти