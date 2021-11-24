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Байден покликав Україну на саміт, а Росію проігнорував

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 листопада, 10:17
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Україна буде представлена у заході на найвищому рівні. У Держдепі розповіли, що там обговорюватимуть
Президент США збирає світових лідерів – Україна у списку. Колаж "Сьогодні"
Президент США збирає світових лідерів – Україна у списку. Колаж "Сьогодні"

США запросили Україну на саміт за демократію, який ініціював американський президент Джо Байден Він пройде 9-10 грудня, але в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

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Загалом у списку запрошених 110 країн світу, але при цьому США не запросили Росію, Туреччину та Китай. Нещодавно голова Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Зеленський візьме участь у цьому саміті.

Зазначається, що у саміті візьмуть участь не лише лідери держав, а й представники громадянського суспільства, партнери з приватного сектору та благодійні організації з усього світу.

Саміт за демократію – що це?

Це флагманська ініціатива Байдена, яка демонструє прихильність його адміністрації до політики демократії та прав людини. Американський президент збере широку та різноманітну групу світових лідерів, громадянського суспільства та приватного сектору на віртуальний саміт 9 та 10 грудня. Там обговорять три теми:

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  • зміцнення демократії та протидія авторитаризму;
  • боротьба з корупцією;
  • сприяння повазі прав людини.

США та інші учасники саміту візьмуть на себе зобов'язання підтримувати внутрішні та міжнародні зобов'язання в рамках спільного прагнення зміцнити демократію від місцевого до глобального рівня.

А що там нового у Байдена?

19 листопада Джо Байден передав повноваження президента США Камалі Харріс. Вперше країна перейшла під керування жінки, хоч і ненадовго. Виявляється Байдена чекала операція і він тимчасово не міг виконувати свої обов'язки.

Але дуже скоро Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури. У Білому домі зазначили, що віцепрезидент США Камала Харріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин.

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Тим часом у Москві заявили, що готуються до можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з Байденом, на якій планується вирішення українського питання.

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