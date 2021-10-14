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Байден не хоче. США відмовилися від ідеї покарати Росію за "Північний потік – 2"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 жовтня, 12:19
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В адміністрації Байдена не мають наміру вводити санкції стосовно "Північного потоку – 2"
Байден не вводитиме санкції проти "Північного потоку-2"
Байден не вводитиме санкції проти "Північного потоку-2" / Фото: Reuters

Президент США Джо Байден не запроваджуватиме санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2". Адміністрація не розглядає такі варіанти під час його президентства.

Про це повідомляє Politico.

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Видання пише, що адміністрація Байдена не має наміру вводити санкції, як того домагається Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти "Північного потоку – 2".

Politico з посиланням на два джерела зазначає, що Білий дім виходив на зв'язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім ясно дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не будуть запроваджені.

Зазначимо, США ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проекту "Північний потік – 2", але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.

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"Північний потік – 2" програв суд у Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС. Вони вважають, що "газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору".

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