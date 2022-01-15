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Аварія на "Стирол": Росія може піти за грузинським сценарієм

Наталія Магдик Наталія Магдик
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15 січня, 21:18
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Україну можуть звинуватити у застосуванні хімічних речовин
На аміачному заводі стався витік хімічних речовин
На аміачному заводі стався витік хімічних речовин / Фото: Колаж: Сьогодні

Через витік хімікатів у Горлівці Росія може почати провокації перед вторгненням в Україну.

Як це було у Грузії

У той момент, коли Міхеїл Саакашвілі був ще президентом Грузії та виступав за примирення з осетинами, почалося загострення конфлікту. Грузинська артилерія обстріляла Цхінвалі, а війська спробували встановити контроль. З урахуванням того, що Росія ще у 2000-му році почала видавати закордонні російські паспорти жителям Абхазії та Південної Осетії, це легітимізувало введення їхніх військ під виглядом миротворчого контингенту. Так, РФ зробила дії для припинення конфлікту і 8 серпня 2008 року розпочала операцію з "примусу Грузії до миру". Підсумком цього стало визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

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Аналогічна ситуація може статися і на Донбасі

За інформацією Міноборони України , викликана діями окупантів техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну у застосуванні хімічних речовин Після цього Росія може використовувати цю ситуацію, як привід для розширення збройної агресії проти нашої країни.

Витік хімікатів на "Стирол"

14 січня в окупованій Горлівці на хімічному підприємстві "Концерн Стирол" стався витік аміаку . На аміачний завод було доставлено ємності з аміаком, у тому числі через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин.

У серпні 2013 року на аміачному заводі №1 відбулася розгерметизація трубопроводу рідкого аміаку, внаслідок чого загинули шестеро людина, ще 20 отримали сильне отруєння.

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