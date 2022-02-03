Аваков заявив, що готовий воювати з Росією у разі нападу

Ексголова МВС зізнався, що вміє стріляти із гранатомета

Аваков готовий дати відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у разі повномасштабного вторгнення Росії готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

Таку заяву ексголова МВС зробив в ефірі телеканалу Україна 24, відповідаючи на запитання, чи може він очолити Харківську облдержадміністрацію

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"Мені ніхто не робив таких пропозицій. Але якщо буде ситуація, за якої держава буде у вогні, коли держава буде під окупацією і на нас йтиме найпотужніший наступ, я не стоятиму осторонь і піду ким завгодно. Ким завгодно – не означає губернатором "Я можу піти заступником командира взводу. Я вмію стріляти з гранатомета. Я поганий солдат, тому що мені 58 років, але дещо можу інше. Досвід є", – заявив Аваков.

Ексміністр також зазначив, що до сил територіальної оборони "можуть влитися всі ті, хто хоче захищати нашу країну зі зброєю в руках на місцях, як може".

Путіна в Україні чекає катастрофа

Арсен Аваков також заявив, що президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну у разі повномасштабної військової агресії проти України.

"Путинський режим і сам Путін розуміє, що якщо він зважиться на агресію щодо України, то заплатить дуже високу ціну... Це буде катастрофа для Росії. Росія не виживе після цієї війни як держава. Але й нам буде дуже важко. І для нас це катастрофа", – сказав ексміністр.

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Аваков зазначив, що зараз в Україні бойовий дух армії значно вищий, ніж 2014 року.

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"Нам не потрібен перехідний період. Тому працюватиме інша конструкція: Збройні сили України – основні. І в їхньому розпорядженні буде ще один інструмент – сили територіальної оборони. Це така конструкція, про яку давно говорили. Туди можуть піти добробати, резервісти тощо", – розповів він.

Він наголосив, що в цьому контексті не можна говорити про партизанську війну:

"Ми не говоримо тут про партизанську війну – це трагедія потім. Це те, що наздоганятиме будь-якого окупанта. Я думаю, що ми до цього навіть близько не підійдемо".

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