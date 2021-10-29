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Арестович назвав цілі українських ракет у Москві

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 16:36
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Арестович пояснив свої слова про "ракети
/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ не стрілятимуть у мирних російських громадян. Про це в ефірі каналу Україна 24 " розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи свій вислів про те, що якщо Росія не зупинить свою агресію проти України, то не виключено, що найближчим часом українські ракети будуть націлені на Москву .

"ЗСУ не збираються вбивати мирних російських громадян, уточнив Арестович: "У жодному разі. І ракети, спрямовані на Москву, – це ж не на житлові квартали Москви (якщо вони колись будуть направлені), а на законні військові цілі на боці РФ", – розповів він.

Радник президента зазначив, що зробив висловлювання під час бесіди, а його слова були відповіддю на слова президента Росії Володимира Путіна про небезпеку, яку представлятимуть для Москви ракети НАТО, які розміщені в Україні.

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"Я сказав, що якщо Путін буде й надалі так поводитися, то колись і українські ракети будуть спрямовані на Москву. Але ми ніколи не чуємо, що до і що після. Ми беремо фразу, потім за неї чіпляємось і починаємо", – пояснив політик.

Також він наголосив, що Україна нікому не загрожує, а лише попереджає. Коли ж Кремль попередив про наслідки агресивних дій, це справило переполох у російських ЗМІ.

При цьому радник Офісу Президента впевнений, що за погрози та вбивства українських громадян слід відповідати.

Передісторія

  • Ось уже кілька днів українська та російська сторони обмінюються думками стосовно ракетного озброєння і куди вони можуть полетіти.
  • Минулого тижня в черговий раз президент РФ Володимир Путін злякав співвітчизників тим, що партнерство з НАТО сусідів нічого доброго не приносить, крім як установку ракет під ніс Росії.
  • Якщо Росія не зупинить свою агресію проти України, то не виключено, що найближчим часом українські ракети будуть націлені на Москву .
  • Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов, коментуючи слова Арестовича, заявив, що Росія серйозно оцінює загрозу можливих постачань британських ракет в Україну.
  • Експерт Геннадій Дубов розповів, що в Україні є можливі розробки своїх ракет, а також багато розмов про створення ЗРК Patriot .

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