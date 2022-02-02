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Арахамія збирає гроші з бізнесменів для "Слуги народу" – інсайд Москаля

Павло Заяць Павло Заяць
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2 лютого, 20:37
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За інформацією Москаля, гроші з "чорної каси" йдуть на підкуп депутатів та політологів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звинуватив керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у тому, що Арахамія збирає з бізнесменів гроші на розвиток партії у "чорну касу".

Таку заяву Москаль озвучив в ефірі телеканалу Україна 24.

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Як зазначив ексголова ОДА, Національне антикорупційне бюро має з'ясувати, "з яких коштів щомісяця і за що цим неукам (партії "Слуга народу". – Ред.) дається від 20 до 50 тисяч, де це береться?"

Москаль стверджує, що "Арахамія, керівник цієї фракції, дивиться, де взяти гроші на "чорну касу".

За його словами, триває активне наповнення "чорної каси" "слугами народу", а гроші йдуть на підкуп депутатів та політологів, "які зе-пропаганду проводять у маси".

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"Ціла купа ботоферм. Після мого виступу ці боти на мене кидатимуться, як бродячий собака. Вони розуміють, що наступного року вибори. Народ їх обирати не хоче, потрібні великі кошти. Почали збирати гроші", – заявив Москаль.

Ексголова ОДА заявив, що кошти збирають із "Сільпо", "Нової пошти" та інших великих компаній.

Москаль часто критикує чинну владу

Раніше колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, коментуючи зрив спецоперації щодо "вагнерівців", розкрив нібито російський агентурний псевдонім глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Черчілль сказав: якщо ти обираєш між ганьбою і війною і обираєш ганьбу, то отримуєш і ганьбу, і війну. Ось так отримав і Зеленський. Ну хто ще не знає, хто це зробив? Вже росіяни вголос кажуть, що там ваш Тимофєєв робить?" Я кажу – який Тимофєєв? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії – Тимофєєв", – сказав Москаль.

Також Геннадій Москаль, як колишній працівників органів, в ефірі телеканалу "Україна 24" влаштував допит нардепу від "Слуги народу" Георгію Мазурашу. Під час обговорення однієї з тем Москаль звернув увагу на зовнішній вигляд Мазурашу.

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"Та ти хоч взуття... хоч би одягся перед такою шановною аудиторією", – сказав він.

Москаль не давав спокою "слузі", зазначивши, що він явно засмагав на якомусь курорті.

"Що ти розповідаєш, якщо ноги засмаглі, на якому курорті ти був?" – спитав він.

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