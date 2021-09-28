Арахамія розповів, коли стануть відомі нові призначення в Кабміні

Кадрові зміни будуть обговорювати також на зборах в Трускавці

Арахамія анонсував звільнення в Кабміні. Колаж "Сегодня"

На початку жовтня монобольшінство у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що відомо

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"Деталі й прізвища щодо кадрових змін в міністерствах стануть відомі на початку жовтня, а спочатку їх обгворят на зборах в Трускавці", – заявив Давид Арахамія.

"Слуги народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським 1-2 жовтня відправляться в Трускавець, де проведуть захід під назвою "велика фракція".

Раніше як сказав на брифінгу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, відставок в Кабінеті міністрів влітку не буде, а восени не виключені нові звільнення, під питанням не менше трьох міністрів.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова, начальника одного департаменту і главу СБУ в Чернівецькій області.

Відзначимо, ще 23 липня в Офісі президента України спростовували чутки про звільнення генерала-майора Баранецького.

Ми також писали, що Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Миколи Кулеби.