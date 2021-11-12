Арахамія зізнався: ДБР вручило підозру екс-міністрові через Медведчука

Сьогодні Державне бюро розслідувань заявило про вручення підозри колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину, який, за версією слідства, причетний до торгівлі з представниками ОРДЛО. Проте подробиць у службі не повідомили.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Справа Демчишина
Арахамія розповів, що підозра була вручена в рамках справи про так звану "вугільну державну зраду" народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.
Далі по темі
"Наразі сьогодні ДБР разом із СБУ видали підозру колишньому міністру енергетики Демчишину, якого звинувачують у справі Медведчука по торгівлі з окупантами, коли він призначав прямо на окуповані території своїх людей. І коли СБУ на той час возило готівку цим терористам", – заявив Давид Арахамія про фігурантів справи.
Глава фракції "Слуга народу" також зазначив, що це стало однією з причин, чому до українських спецслужб впав рівень довіри в Україні: "Якщо деякі люди (із СБУ. – Ред.) возили готівку бойовикам, щоб торгувати вугіллям, то, звичайно, розуміють, що є високі ризики".
Ситуація
- 8 листопада голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, який ось уже півроку перебуває під домашнім арештом, повідомлено підозру у державній зраді та у сприянні за попередньою змовою у діяльності терористичним організаціям.
- "Йдеться не про конкретну особу... Йдеться про те, як окремі українські політики і високопосадовці в розпал війни грали на боці Росії, нехтували інтересами України, та будували спільні з терористами схеми. В матеріалах слідства йдеться про подію гострого періоду конфлікту на сході України. Поки наших воїнів вбивали на фронті, держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій", – заявила тоді генпрокурор Ірина Венедиктова.
- 8 жовтня 2021 року нардепу Віктору Медведчуку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року.