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Арахамія на літаку Фірташа двічі літав до Відня – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
12 жовтня, 22:28
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Журналіст Михайло Ткач видав нове розслідування
Фото: скріншот з розслідування видання "Українська правда"
Фото: скріншот з розслідування видання "Українська правда"

На "Українській правді" вийшло нове розслідування, де стверджується про поїздки керівника фракції "Слуга народу", народного депутата Давида Арахамії до Австрії під час пандемії, коли кордони з Європою були закриті.

"Від наших джерел у правоохоронних органах нам вдалося отримати документи, які свідчать про те, що керівник фракції президента під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною, двічі приватним літаком, який належить структурам, які пов'язані з Дмитром Фірташем", – розповів Михайло Ткач у своєму матеріалі.

Журналістам також вдалося з'ясувати у Арахамії мету двох поїздок приватним літаком. За словами нардепа, мета польоту в Австрію – особиста.

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"Я обіцяв показати вам оф рекордс справжню причину, чому я туди літав. Там немає ніякої політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна – це медична причина", – сказав він.

Михайло Ткач підтвердив, що Арахамія дійсно документально підтвердив мету поїздки. Вартість кожної поїздки – 23 тис. євро.

З приводу літака Дмитра Фірташа народний депутат відповів так: "Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь велику авіакомпанію, кількість бортів якої – кілька сотень".

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Справа Фірташа

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