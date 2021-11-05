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"Акелла старий, треба прибирати!" – однокурсник Путіна заявив про змову проти президента Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 23:54
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Колишній радянський розвідник Юрій Швець поділився своїми спостереженнями
Поки що у Путіна все добре / Колаж "Сьогодні"
Поки що у Путіна все добре / Колаж "Сьогодні"

Російські еліти шукають на заміну президенту РФ Володимиру Путіну молодшого та агресивнішого кандидата.

Про це заявив Юрій Швець, який навчався з Путіним на одному курсі у Червонопрапорному інституті зовнішньої розвідки у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .

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Що відбувається у Москві

"Російські еліти шукають на заміну президенту Володимиру Путіну молодшого та агресивнішого кандидата на пост глави держави", - розповів колишній радянський розвідник, майор іноземної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець.

За його словами, Володимира Путіна хочуть викинути з Кремля ті люди, які свого часу привели його до влади.

"У Росії зараз лихоліття – на самому верху політичної влади. Ті люди, які привели Путіна до влади в 1999 році через теракти, під завалами яких загинули сотні росіян, намагаються викинути Путіна з влади. Тому що Акелла вже старий, зуби випали і його треба прибирати – треба молодші і агресивніші ", – сказав Юрій Швець на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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Президент

  • Поки ж Володимир Володимирович досить добре почувається. Наразі він знаходиться в окупованому українському Криму. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із незаконним візитом президента РФ Володимира Путіна на нашу територію.
  • Під час перебування у Севастополі Путін провів засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь), під час якої Лукашенко звернувся до жителів Криму.
  • А зараз, як зазначив на програмі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арсен Аваков, відбувається аншлюс Білорусі.

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