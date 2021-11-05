"Акелла старий, треба прибирати!" – однокурсник Путіна заявив про змову проти президента Росії

Російські еліти шукають на заміну президенту РФ Володимиру Путіну молодшого та агресивнішого кандидата.
Про це заявив Юрій Швець, який навчався з Путіним на одному курсі у Червонопрапорному інституті зовнішньої розвідки у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Що відбувається у Москві
"Російські еліти шукають на заміну президенту Володимиру Путіну молодшого та агресивнішого кандидата на пост глави держави", - розповів колишній радянський розвідник, майор іноземної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець.
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За його словами, Володимира Путіна хочуть викинути з Кремля ті люди, які свого часу привели його до влади.
"У Росії зараз лихоліття – на самому верху політичної влади. Ті люди, які привели Путіна до влади в 1999 році через теракти, під завалами яких загинули сотні росіян, намагаються викинути Путіна з влади. Тому що Акелла вже старий, зуби випали і його треба прибирати – треба молодші і агресивніші ", – сказав Юрій Швець на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Президент
- Поки ж Володимир Володимирович досить добре почувається. Наразі він знаходиться в окупованому українському Криму. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із незаконним візитом президента РФ Володимира Путіна на нашу територію.
- Під час перебування у Севастополі Путін провів засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь), під час якої Лукашенко звернувся до жителів Криму.
- А зараз, як зазначив на програмі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арсен Аваков, відбувається аншлюс Білорусі.