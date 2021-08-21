Агресивні кроки не залишаться без відповіді. У МЗС висловили протест проти введених РФ санкцій

У міністерстві переконані, що крок є продовженням російської агресії проти України

У МЗС розцінюють новий список санкцій, як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені / Фото: пресслужба МЗС / Фото: Flickr

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти санкцій, які Кремль ввів проти українських політиків і громадських діячів, серед них секретар РНБО Олексій Данілов і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України у всіх її формах і проявах... Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгурації саміту Кримської платформи", – підкреслюється в заяві.

У МЗС зазначили, що і далі будуть докладати зусиль для припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах

"Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права. Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді", – додали в міністерстві.

На санкції, також, відреагував глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він також потрапив до списку санкцій.

"Дивуюсь, чому Кремль цього не зробив раніше. Адже я з початку депутатської каденції відстоював національні інтереси. Намагався, щоб Україна наслідувала найкращі світові практики і стала частиною цивілізованого світу, позбувшись рудиментів залежності і впливу РФ у сфері охорони здоров’я", – написав він.

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За його словами, Росія марно сподівається, що її санкції можуть когось налякати, адже для українських патріотів це відзнака, яка засвідчує відданість та служіння Україні.

Російські санкції

22 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб РФ". Кабміну було доручено визначити переліки українців, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи, в тому числі блокування рахунків, цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів та виведення капіталу з РФ. В останній раз список розширювався в грудні 2020 року. Новий список затвердив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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