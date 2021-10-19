А як же бійці АТО? Міністр у справах ветеранів оздоровилась за 55 тис. грн з бюджету

Юлія Лапутіна отримала матеріальну допомогу у вересні

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Фото: Facebook/Лапутина

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна отримала за вересень 108,5 тисяч гривень заробітної плати, в тому числі матеріальну допомогу на оздоровлення – 55, 1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

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Сума коштів, нарахована Лапутіній у вересні, становила 108 468 гривень, з яких:

47 525 гривень – посадовий оклад,

5 693 гривні – відпускні,

70 гривень – індексація доходу.

55 179 гривень – матеріальна допомога на оздоровлення.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, склала 87 317 гривень.

Що відомо про Юлію Лапутіну

18 грудня 2020 року Верховна Рада призначила генерал-майора Служби безпеки Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів.

Службу в лавах Служби безпеки України розпочала у 1992 році на посаді оперуповноваженого підрозділу контррозвідки. Пізніше потрапила старшим офіцером в антитерористичний центр СБУ "Альфа". Під час служби брала участь у ряді складних операцій з придушення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.

Протягом 2010-2012 років була заступником начальника Центру спецоперацій "А" СБУ.

У 2014 році була призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки при СБУ.

25 березня 2020 роки їй присвоєно військове звання генерал-майора, і вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Була членом Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Вона брала активну участь у звільненні Краматорська на початку війни на Донбасі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні пройшли перші збори ветеранів війни на Донбасі.

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Також нагадаємо, ветерани отримали "свою людину" в Офісі президента.