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"А що вони собі дозволяють?": Зеленський пояснив "турборежим" РНБО

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 13:59
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Глава держави нагадав, що до його приходу Радбез практично не існував і був цвинтарем для звільнених міністрів
За останні півроку РНБО багатьох здивувала. Колаж "Сьогодні"
За останні півроку РНБО багатьох здивувала. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський не збирається концентрувати владу в своїх руках за допомогою Ради національної безпеки і оборони, але при цьому розкритикував попередні склади РНБО і натякнув на безглузде існування цього органу.

Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.

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Відповідаючи на питання про концентрацію влади в одних руках, він сказав, що йому "не потрібна ніяка влада, причому з самого початку". Але президент взявся разом з РНБО швидко вирішувати проблемні питання, інакше все б робилося дуже повільно.

Також він нагадав, що раніше до нього не раз міняли Конституцію для концентрації влади, а Зеленський прийшов і перша його зміна – скасування депутатської недоторканності.

"Що стосується РНБО. Це що, був реальний орган? Він працював до мене, були якісь рішення? Всі говорили, що це кладовище: якщо нікуди подіти міністрів, не можна просто так звільнити – треба їх туди відправляти. Був реальний РНБО, який приймав серйозні рішення? Початок війни, серйозна санкційна політика, не віддати Крим, відправити туди війська. Що робив РНБО, коли у нас забирали наші території? Нуль, не один бал – нуль. І тут запрацював орган і виглядає досить потужним органом. І дійсно, виглядає так, мовляв, "що вони собі дозволяють?". На місце ставимо зрадників країни. Неправильно це? Немає питань – буде після мене по-іншому", – резюмував Зеленський.

РНБО – зброя Зеленського

  • З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні злодіїв у законі і кримінальних авторитетів.
  • 30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.
  • Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, на попередньому засіданні РНБО, 17 вересня, були введені санкції проти отруйників Навального, а також будуть покарані всі причетні до незаконних виборів Росії на окупованих українських територіях.

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Також секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в Україні розробили систему моніторингу олігархів.

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