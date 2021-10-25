Вибори мера у Харкові: чи може все зіпсувати "червона зона" карантину

Вибори мера Харкова призначені на неділю, 31 жовтня

На виборчих дільницях будуть стежити за тим, щоб всі були в масках і дотримувалась дистанція. Фото: колаж "Сьогодні"

Вибори мера Харкова, які призначені на 31 жовтня, відбудуться навіть у тому разі, якщо у місті введуть карантинні обмеження "червоної зони" через пандемію коронавірусу. Про це заявив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов у п'ятницю, 22 жовтня, передає Об'єктив.

"Законодавство дозволяє проводити виборчий процесу "червоній зоні". "Червона зона" стосується виключно обмежень для невакцинованих осіб, але на виборчий процес це не вплине. Тому що будуть задіяні всі необхідні механізми, щоб всі були в масках та дотримувалась дистанція", – зазначив Хаустов.

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Максим Хаустов: "Законодавство дозволяє проводити виборчий процес в "червоній зоні". Фото: пресслужба Харківської ОДА

Харківська область на межі "червоної зони"

Раніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я України повідомляла, що в Харківській області коронавірус вже перевищує багато показників, однак регіон залишається в "помаранчевій зоні" карантину. Минулого тижня рівень захворюваності в регіоні перевищив норму у 8,8 раза і становив 660 випадків на 100 тисяч осіб (норма – 75 випадків), а рівень госпіталізацій становив 96,5 на 100 тисяч осіб (норма – 60). Крім того, заповненість койко-місць у лікарнях становила 62,2% (норма – 65%).

У регіоні за весь період пандемії:

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померли 4324 хворих;

одужали 156 807 людей.

Зараз під наглядом медиків перебуває понад 25 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, вибори мера Харкова повинні пройти у неділю, 31 жовтня. В остаточному списку претендентів – 10 кандидатів. У передвиборній гонці лідирують в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов та ексглава Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, як кандидат Ігор Терехов проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат та на що претендент робить ставки.

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Також ми розповідали про те, як Михайло Добкін планує перемагати за рахунок проблем з COVID-19 та колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясовували, чому партія "Слуга народу" проігнорувала змагання за крісло голови Харкова і чи були у неї шанси здобути перемогу на виборах.

А також спробували розібратися, хто з впливових політиків і бізнесменів підтримує кандидатів та хто з них може претендувати на "вакансію" тіньового господаря Харкова.