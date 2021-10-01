У Трускавці чи Батумі? Навіщо Саакашвілі влаштував фокус з приїздом до Грузії

Саакашвілі все ще бажає бути на даху громадського інтересу, кажуть експерти

Михайло Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. У МВС країни це спростували. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії та голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михеіл Саакашвілі заявив, що вперше за вісім років приїхав на батьківщину, незважаючи на те, що він оголошений у розшук. У той же час в МВС Грузії повідомили, що політик не перетинав кордон. Сайт "Сегодня" спробував розібратися, чи дійсно повернувся Саакашвілі додому і чому про це так мало інформації.

"Ризикував, щоб приїхати"

У п'ятницю, 1 жовтня на своїй сторінці в Facebook Михайло Саакашвілі розповів, що вже знаходиться в Батумі.

Реклама

"Доброго ранку, Грузія. Уже з Грузії через вісім років " , – написав політик.

Він також опублікував відео, в якому звернувся до співгромадян і закликав їх прийти на місцеві вибори 2 жовтня.

"Річ у тім, я ризикував всім, своїм життям, своєю свободою, всім, щоб приїхати сюди. Нам всім потрібно зрозуміти, що голосування за мрію буде підписанням страти для Грузії. Ось чому 2 жовтня ми всі повинні піти на вибори, щоб врятувати Грузію. А 3 жовтня з ранку 3 жовтня перейдемо з усієї Грузії, щоб захистити результати виборів. Приєднаюся до однієї з таких колон " , – заявив Саакашвілі.

Реклама

3 жовтня на площі Свободи в Тбілісі пройде мітинг. Політик звернувся до його учасників з проханням сформувати потужні колони, щоб захистити його від правоохоронців.

"Якщо уряд узурпатора встигне мене заарештувати, це повинно ще більше зміцнити наші сили. У будь-якому випадку, я не відступлю і, сподіваюся, що ви теж " , – додав Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі: "Я ризикував своїм життям, щоб приїхати в Грузію" / Фото: Facebook

Влада спростувала приїзд Саакашвілі

Реклама

На опублікованому відео складно визначити, чи дійсно Саакашвілі записував ролик в Батумі, оскільки запис проводилася в темний час доби. Моушен-дизайнери і відеоредактори "Сегодня" подивилися відео і проаналізували, наскільки ймовірно підробити ролик.

"Подивившись відео можна сказати – монтажу немає. Це реальна зйомка. Є пару відблисків на будівлях, які бентежать (на 13-14 секундах), але, скоріше, це через погане освітлення і від світла ліхтарів. Це не хромакей (зелений фон для студійного запису. – Ред.). Освітлення так міняти під хромакей, як воно змінюється на обличчі Саакашвілі від ліхтаря – занадто проблематично ", – сказали наші експерти.

У той же час в МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон країни.

"Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який недавно заявив, що в даний момент знаходиться в Батумі, не перетинав державний кордон" , – підкреслили в прес-службі відомства.

Один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія", депутат парламенту і опонент Саакашвілі Гіві Міканадзе також заявив, що політик не приїжджав до Грузії.

"Все поширені Саакашвілі відеокадри на тлі нічного Батумі є фейком і черговий клоунадою" , – вважає він.

Гіві Міканадзе: "Відео Саакашівілі – фейк і клоунада". Фото: IPN

Саакашвілі чекає в'язниця

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підкреслив, що політик буде заарештований відразу ж, як тільки повернеться в країну.

"Як тільки Саакашвілі ступить на нашу землю, він буде арештований і поміщений у в'язницю відразу" , – сказав глава уряду журналістам і додав, що будь-який, хто вирішить цьому перешкодити, буде покараний.

За його словами, Саакашвілі заслуговує позбавлення волі, оскільки завдав непоправної шкоди країні. Він також додав, що не варто чекати повернення колишнього грузинського лідера, незважаючи на його обіцянки.

" Я дуже хочу, щоб приїхав Саакашвілі, ми дуже добре розважимося. Я пообіцяв йому, що підготую дуже красиву колекцію краваток і відправлю в відремонтовану в'язницю. Чому він не може приїхати, як ви думаєте? Тому що він боягуз, заєць і боязкий людина" , – сказав прем'єр-міністр.

Іраклій Гарібашвілі: "Я відправлю Саакашвілі в тюрму". Фото: "Вісник Кавказу"

Обіцяв і не приїжджав

До слова, раніше вже були подібні випадки: коли Саакашвілі заявляв про повернення на батьківщину, але там не з'являвся. Зокрема, в серпні минулого року політик обіцяв приїхати в Тбілісі, щоб брати участь в парламентських виборах. Планувалося навіть, що в разі перемоги партії Саакашвілі "Єдиний національний рух", політика висунули б на пост прем'єр-міністра. Однак Саакашвілі в Грузії не приїхав, та й партія його вибори програла, набравши 27% голосів виборців.

пафосний хайп

Протягом останніх семи років багато спілкування Саакашвілі щодо Грузії закінчувалися на словах, пропонують згадати експерти.

"Саакашвілі за останні 7 років часто робив гучні заяви, які виявлялися лише пафосним хайп", – говорить "Сегодня" політолог Світлана Кушнір .

За її словами, Саакашівлі прекрасно розуміє, що тільки-но він перетне кордон Грузії, буде відразу ж заарештований.

"Думаю це чергова PR-компанія Саакашвілі з метою привернути до себе увагу. Його подальша політична кар'єра в Грузії вельми сумнівна. В Україні він також себе не проявив – його комітет реформ не приніс ніяких результатів. Але Саакашвілі все ще бажає бути на даху громадського інтересу, тому може організувати чергове епатажне шоу ", – пояснює експерт.

Світлана Кушнір: "Саакашвілі все ще бажає бути на даху громадського інтересу" / Фото: Facebook

З колегою погоджується політолог Володимир Цибулько .

"Сьогодні партія Саакашвілі не може подолати кризу і у неї мало шансів перемогти на виборах. Думаю, завдання Саакашвілі полягає не в підтримці власної партії, а в троллінге конкуруючої, провладної політсили з метою підриву її авторитету ", – каже нам політолог.

Володимир Цибулько: "Завдання Саакашвілі складається в троллінге конкуруючої партії" / Фото: Facebook

Трускавець або Батумі

Цікаво, що грузинський телеканал "Імеді" повідомив, що насправді Михайло Саакашвілі перебуває не в Батумі, а в Трускавці, де зараз проходить з'їзд української партії "Слуга народу". За даними журналістів, саме в Трускавці і було записано нічний відео.

В свою чергу представник грузинського опозиційного "Єдиного національного руху" Мурман Думбадзе заявив, що Саакашвілі дійсно в Грузії і він вийде в ефір 2 жовтня, о 20:05

Які перспективи для Саакашвілі

Прогнози про те, що перебування Саакашвілі в Грузії істотно вплине на результат виборів, вкрай слабкі. На думку експертів, невеликий бонус можуть принести гучні заяви Саакашвілі про участь в політичному житті Грузії. Але є ризик зіткнутися і з горою негативу, якщо повернення Саакашвілі виявиться "мильною бульбашкою".

Чому Саакашвілі може бути заарештований в Грузії

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ . У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним в зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.

А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, з Києва навіть був відкликаний посол Грузії. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений і оголошений в розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною .

Нагадаємо, рік тому Саакашвілі вже збирався повертатися в Грузію, коли в жовтні 2020 го там проходили парламентські вибори. Ось тільки його партія програла їх. сам Саакашвілі навіть метил на пост прем'єр-міністра Грузії .