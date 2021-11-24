Витрачаємо "тисячу Зеленського": куди сходити чи полетіти і на що подивитись – ціни

"Сьогодні" дізналися, скільки коштує подорожувати та "окультуритися" в Україні

"Президентську тисячу" можна буде витратити на культурний розвиток чи спорт / Колаж "Сьогодні"

Вже менш ніж за місяць щеплені проти COVID-19 українці зможуть отримати обіцяну президентом Володимиром Зеленським 1000 гривень. Скористатися ними пропонують через програму "Дія". Але перевести в готівку валюту не вийде. Відповідно до програми, заохочення за щеплення можна конвертувати в абонемент у спортзал, а також відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити авіа- чи залізничні квитки для подорожей усередині країни. Як можна скористатися "президентською тисячею" – підкаже сайт "Сьогодні".

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Двері відчинять не всі заклади

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який напередодні подав заяву про відставку, пояснив, що список закладів буде обмеженим. За словами міністра, взяти участь у програмі зможуть лише ті заклади, які відповідатимуть за КВЕДами (видами економічної діяльності). А їх, як відомо, затверджує Кабмін:

"Йдеться про компанії, в яких основний КВЕД відповідає цільовим напрямкам підтримки. Це демонстрація кінофільмів, театральна та концертна діяльність, діяльність з підтримки театральних та концертних заходів, функціонування театральних та концертних залів, функціонування музеїв, функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів", – пояснив Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Програма економкласу

Згідно з арифметикою глави Мінкульту, середній чек квитка в кіно, на спектакль чи виставку в Україні становить приблизно 90–100 грн. Тобто кожен вакцинований зможе "окультуритися" з десяток разів.

Це так, якщо тільки вибирати найдешевші квитки. У кіно це ранкові сеанси в будній день. Вони взагалі можуть коштувати 50-100 гривень. Вечірні сеанси коштуватимуть 85-180 гривень з одного глядача, залежно від кінотеатру.

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Квитки на ранкові сеанси в одному зі столичних кінотеатрів / Скріншот

Якщо планувати кіноперегляд на суботу чи неділю, доведеться приготувати по 120-180 гривень з особи. Для любителів індивідуальних ортопедичних крісел підійдуть VIP-зали. Але й вартість у них відповідна – близько 500 гривень за квиток.

Сеанс в кіно для VIP-відвідувачів у столичном кінотеатрі / Скріншот

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Для любителів театру, опери та балету

Кінотеатри виставляють афішу за кілька днів до сеансу, а квитки на балет можна забронювати вже наступного місяця. Наприклад, напередодні свята насолодитися балетом "Лускунчик" у Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка. Ціни стартують від 100 гривень за місце на верхньому ярусі й досягають максимуму 1500 грн за крісло в першому ряду партеру.

Ціни на квитки на балет "Лускунчик" на 30 грудня / Скріншот

Квитки на оперу трохи нижчі. Наприклад, у Київському національному академічному театрі оперети можна сходити на мюзикл "За двома зайцями", заплативши від 60 до 500 гривень з особи.

Ціни на мюзикл "За двома зайцями" на 26 грудня / Скріншот

Твори Вівальді, Моцарта та Чайковського можна послухати на концерті симфонічного оркестру. Вартість квитка варіюється від 550 до 800 гривень.

Грудневі концерти симфонічної музики / Скріншот

Виступи українських та зарубіжних виконавців можуть коштувати від 300 до 4000 гривень. Приблизно в такому діапазоні лежать ціни на виступи гумористичних колективів. Від 180 до 4000 гривень треба відкласти, аби потрапити на живий виступ "Студії Квартал-95", керівником якої раніше був Володимир Зеленський.

Ціни на концерт "кварталівців" у Києві / Cкріншот

День у музеї

Щодо музеїв, то вони знайдуться на будь-який смак. У Національному художньому музеї України за вхід попросять заплатити 100-200 гривень залежно від виставки. У Музеї Ханенків вхід для дорослих – 100 гривень, для студентів та школярів знижка 50%. Щоб потрапити до Національного науково-природничого музею, потрібно мати 120 гривень, щоб купити дорослий квиток. Є музеї, де вартість входу нижча або вища. Але загалом міністр не збрехав, і перед входом на виставку чи експозицію у вас попросять від 100 до 200 гривень.

Далеко не полетиш

Якщо витрачати гроші на подорожі Україною, то можливості відштовхуються від напрямку та класу поїзда. Наприклад, за найпопулярнішим новорічним напрямком Київ – Львів на грудень вже є квитки на плацкарт за 183,72 гривні. Місце у купе може коштувати плюс-мінус 300 гривень. Люкс – 840-1488 гривень в один бік.

Якщо обирати швидкісний експрес, "Укрзалізниця" пропонує квитки за 423,86 грн у сидячому вагоні другого класу та за 582,53 гривні у першому класі.

Квиток в один кінець за напрямком Київ – Львів в "Інтерсіті" / Скріншот

Якщо скористатися послугами авіаперевізників, квиток на літак "президентська тисяча" не покриє. Щоб пересуватися зі столиці на захід повітрям, потрібно приготувати від 2057 гривень в один бік.

Квиток на внутрішній рейс Київ – Львів/ Скріншот

Авіарейс Київ – Харків коштуватиме приблизно ті самі гроші, Київ – Одеса – від 781 гривні, Київ – Івано-Франківськ – від 2375 грн, Київ – Дніпро – від 1738 грн.

У здоровому тілі

Президент згадав, що тисячу можна використати на придбання абонемента до спортзалу чи фітнес-центру. Але в такому разі можна розраховувати максимум на один місяць занять. У Києві ціни на клубні картки на 30 днів коштуватимуть від 600 до кількох тисяч гривень. На ціну впливає вид абонемента.

Види абонементів у невеликий спортзал на Оболоні / Скріншот

Із "зайвою" тисячею гривень кожен вільний вибирати, ходити по театрах і виставках багато, наприклад відвідати 10 різних вистав або виставок, але економно, чи шиконути на всі гроші й нарешті зарезервувати найкращі місця в партері.