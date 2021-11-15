Новий етап ізоляції України від РФ та Білорусі: стіна на кордоні, візи для росіян та заборона на польоти

Україна обрала тактику "стіни" з Білоруссю та Росією, і це видно не лише на кордоні

Денис Монастирський: "Поставлене завдання – зміцнити кордони з Росією та Білоруссю". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні закрито авіасполучення з Росією та Білоруссю, на сухопутних кордонах хочуть спорудити стіни, а громадянам Росії пропонують заборонити в'їзд до нашої країни. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи потрібно Україні зміцнювати межі, чи можемо ми ізолюватись від сусідніх країн і до чого це призведе.

Зміцнення кордонів

Уряд України вирішив обладнати кордони України з Росією та Білоруссю. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"У нас фактично відсутній нормальний кордон з Росією та Білоруссю. Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає", – сказав він, додавши, що це питання загострилося на тлі міграційної загрози з Білорусі.

"Наше завдання – наступного року побудувати кордони з Росією та Білоруссю. Йдеться про 1000 км державного кордону", – сказав голова МВС.

Монастирський хоче посилити кордон. Колаж "Сьогодні"

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Зазначимо, що Україна вже почала будувати огородження на кордоні з Росією в Луганській області. Там облаштували комплекс захисних інженерних споруд: протитранспортні рів та вал, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу, загороджувальний паркан із колючим дротом та інтелектуальну систему відеоспостереження на 15 спостережних вежах.

Як зазначив Монастирський, завдяки таким заходам можна буде протидіяти спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальної міграції та контрабанди. Він також додав, що це буде "інтелектуальний кордон", який потребуватиме мінімального втручання людини, а відстежувати порушення кордонів можна буде навіть із Києва.

Денис Монастирський познайомився зі станом державного кордону з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

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Заборона на в'їзд чи візовий режим

2 листопада на сайті президента України була зареєстровано петицію із проханням заборонити в'їзд росіянам до країни або запровадити для них візовий режим. Документ зібрав понад 25 тисяч підписів, що зобов'язує Володимира Зеленського дати на неї відповідь.

До речі, ймовірність візового режиму із Росією в Україні обговорюється з 2014 року. 2017 року питання навіть планували розглядати у Верховній Раді. Тоді МЗС України роз'яснило, що у разі вжиття Москвою дзеркальних заходів постраждають близько 3 мільйонів громадян України, які проживають у РФ.

Імовірність візового режиму з Росією в Україні обговорюється з 2014 року. Фото: osnmedia

Авіарейси зупинено

Сьогодні всі прямі рейси, які пов'язують Україну з Росією та Білоруссю, скасовано. 2015 року Україна запровадила санкції стосовно Росії. Одним із обмежувальних заходів була заборона на польоти до РФ та користування українським повітряним простором для всіх російських авіакомпаній. Для зняття заборони авіакомпанії мали відмовитися від польотів до окупованого Криму і заплатити штраф. У відповідь на це РФ заборонила всім українським авіаперевізникам використати свій повітряний простір.

З травня 2021 року Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю після інциденту із затриманням в аеропорту Мінська опозиційного блогера Романа Протасевича.

Сьогодні всі прямі рейси, які пов'язують Україну з Росією та Білоруссю, скасовані. Фото: naviny.belsat.eu

Поїздів поменшало

Залізничне сполучення між Росією та Україною поки що зберігається, але його інтенсивність скоротилася порівняно із 2013 роком.

З 14 грудня 2014 року холдинг "Російські залізниці" скасував усі пасажирські перевезення до України через зниження кількості пасажирів. З цього моменту залізничне сполучення України з РФ здійснюється лише поїздами "Укрзалізниці" та "Залізниці Молдови".

Залізничне сполучення між Росією та Україною поки що зберігається, але його інтенсивність скоротилася. Фото: capital.ua

До чого призведе ізоляція

Політолог Олександра Решмеділова розповіла для "Сьогодні" про ризики, які можуть виникнути через радикальну ізоляцію від Російської Федерації та Республіки Білорусь.

"Радикальні кроки, які призведуть до остаточного розриву відносин із Росією та Білоруссю, можуть викликати невдоволення у частини суспільства. До того ж це призведе до зупинення трудової міграції та припинення товарообігу між країнами, а відповідно до занепаду економіки", – каже Решмеділова.

Олександра Решмеділова: "Радикальні кроки призведуть до занепаду економіки" / Фото: Facebook

Політолог Володимир Цибулько зазначає, що Україна не зможе повністю закрити кордони з Білоруссю та Росією через міжнародні зобов'язання.

"Незважаючи на агресивну поведінку Росії та Білорусі, ми не можемо перекрити кордони. Через них проходить транзит товарів та людей із ЄС. Ізолюючись від сусідніх країн, ми ізолюємо Європу", – пояснює він.

Володимир Цибулько: "Ізолюючись від сусідніх країн, ми ізолюємо Європу" / Фото: Facebook

Чи є у влади стратегія

На думку Решмеділової, сьогодні українська влада не демонструє чіткого плану, як будувати відносини з Росією та Білоруссю.

"У влади немає чіткої стратегії щодо ізоляції від сусідів. Поки що ми чуємо лише точкові заяви чиновників. Можливо, влада зондує ґрунт, щоб дізнатися про реакцію суспільства", – каже вона.

Чи потрібна Україні стіна на кордоні

Політолог Руслан Бортник зазначає, що стіна, у кращому разі, з'явиться за кілька років.

"На той час загроза вторгнення мігрантів, про яку сьогодні говорять у МВС, може бути неактуальною", – ставить він питання.

В той же час політолог Ігор Петренко називає рішення про зміцнення кордону правильним.

"Фортифікацію слід було організувати давно. Держава починається з кордонів. Це не означає, що ми хочемо захиститися від громадян РФ та Білорусі, але ми маємо захистити країну від контрабанди, нелегалів та диверсантів", – пояснює він.

Ігор Петренко: "Фортифікацію треба було організувати давно" / Фото: Facebook

Володимир Цибулько також вважає, що необхідно посилити контроль за кордоном.

"Багато українців незадоволені збільшенням бюджету МВС. Купувати камери, безпілотники, звичайно, необхідно, але виділення грошей на будівництво масштабної лінії оборони може викликати обурення", – каже Цибулько.

Великі гроші та корупційні спокуси

Як зазначає Руслан Бортник, саме питання бюджету може бути однією із головних причин виникнення ідеї будівництва стіни. Все залежить від того, чи влада зможе виключити корупційну складову.

"Будь-яке державне будівництво – це великі гроші. На проєкт зміцнення кордонів буде виділено мільйони, якщо не мільярди гривень. Цілком можливо, що деякі зацікавлені особи бажають отримати доступ до такого фінансування", – каже Бортник.

Руслан Бортник: "Будь-яке державне будівництво – це великі гроші та корупційні спокуси" / Фото: Facebook

Стіна Яценюка

Ідея зміцнити кордон із Росією з'явилася ще 2014 року. З ініціативою виступив Арсеній Яценюк, який обіймав тоді посаду прем'єр-міністра України.

"Кому не подобається "Стіна", може називати цей проєкт "Європейський вал". Це облаштування східного кордону ЄС", – пояснював тоді глава уряду.

За його словами, укріплення мають допомогти Україні та Європі захиститися від можливого вторгнення Росії.

Спочатку передбачалося, що на кордоні протяжністю 2000 км з'явиться суцільний паркан із високоміцної сталі. По паркану та колючому дроту хотіли пустити електричний струм. Підходи до "Стіни" збиралися замінувати, обладнати протитанковими ровами, насипами та спостережними вежами. На окремих ділянках планували створити водні перепони, встановити датчики руху та замасковані протитанкові модулі.

Українські політики порівнювали задум із "лінією Маннергейма" та розділовим бар'єром на кордоні Ізраїлю та Єгипту. Завершити будівництво планували 2018 року.

Зміцнення мають допомогти Україні та Європі захиститися від можливого вторгнення Росії. Фото: ДПСУ

Наразі проєкт реалізовано на 51,4%. Як пояснили у Держприкордонслужбі України, 5 років знадобилося лише на розробку законопроєктів, які дають змогу прикордонникам відчужувати землю у лісогосподарських та сільськогосподарських виробників без відшкодування втрат.

За словами голови ДПСУ Сергія Дейнека, за весь час зміцнення кордону облаштовано 400 км протитанкових ровів, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту та 100 км металевого паркану.

Сергій Дейнеко: "Проект "Стіна" реалізовано на 51,4%" Фото: comments.ua

Нагадаємо, після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може спорудити стіну на кордоні з непідконтрольними територіями Донбасу та розірвати усі стосунки з місцевими жителями.