Нищівні санкції США: що станеться з Росією, якщо закриють рахунки Путіна і заборонять долари в банках

У США готують закон про санкції проти російських банків, чиновників та президента РФ

Сенат США готує санкції проти Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ до України. Санкції стосуватимуться найвищого політичного та військового керівництва Росії, банків, видобувної промисловості, а також газопроводу "Північний потік – 2". Наскільки небезпечними є дані обмеження для російських чиновників і чи будуть санкції руйнівними для економіки РФ?

Каскад санкцій

Широкомасштабні санкції оприлюднили 12 січня у Сенаті США представники демократичної партії. Про це повідомила пресслужба сенатора США Джин Шейхін.

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"Якщо президент ствердно визначить, що Росія вчинила повторне вторгнення або ескалацію військових дій, Акт про захист суверенітету України запускає каскад обов'язкових санкцій проти політичного та військового керівництва Росії, фінансових інститутів, видобувної промисловості та компанії Nord Stream-2" , – йдеться у повідомленні.

У Сенаті США оприлюднили законопроект щодо широкомасштабних санкцій проти Росії. Фото: Лоуренс Джексон

У списку чиновників, які можуть потрапити під санкції, також присутні прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін , глава МЗС Сергій Лавров , міністр оборони Сергій Шойгу та ряд високопоставлених офіцерів збройних сил Росії. Держслужбовцям, які виявляться причетними до агресії проти України, загрожує заборона на в'їзд до США та заморожування їхніх американських активів.

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Документ пропонує оприлюднити публічний звіт, до якого мають бути включені дані про належать Путіну, його оточенню та членам їхніх сімей:

активи;

вклади;

банківських рахунках;

ділових інтересах у самій РФ і там;

інформації про бенефіціарів бізнесу.

Крім того, звіт має включати оцінку щорічного загального доходу Путіна та членів його сім'ї за 2017-2021 роки.

До звіту повинні бути включені дані про активи, що належать Путіну. Фото: novorosinform.org

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Також можуть бути введені санкції проти фінансових інституцій:

Ощадбанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

ВЕБ.РФ;

Російський фонд прямих інвестицій;

кредитний банк Москви;

Альфа Банк;

Россільгоспбанк;

ФК Банк Відкриття;

Промзв'язокбанк;

Радкомбанк;

Транскапіталбанк.

Крім того, санкції можуть бути введені стосовно постачальників спеціалізованих послуг із передачі фінансових повідомлень, зокрема SWIFT.

У Конгресі США також вважають, що "Північний потік – 2" є інструментом зловмисного впливу РФ, і що Сполучені Штати повинні розглянути всі доступні заходи, щоб запобігти введенню в експлуатацію трубопроводу.

"Цей закон абсолютно ясно дає зрозуміти, що Сенат США не сидітиме склавши руки, оскільки Кремль загрожує повторним вторгненням в Україну" , – заявив сенатор Роберт Менендес .

Роберт Менендес: "Сенат США не сидітиме склавши руки" Фото: GlobalLookPress

Але чи стануть санкції США серйозною загрозою для Росії і чи варто побоюватися їхнього запровадження топ-чиновникам Кремля?

Санкції проти чиновників

На думку економіста-аналітика Володимира Рапопорта, у випадку, якщо США запровадять санкції, найменше від них постраждають саме російські чиновники.

"Навряд чи американці зможуть знайти та заблокувати їхні рахунки. Адже всі бізнеси "кремлівських шишок" оформлені на інших людей і так замасковані, що вийти на бенефіціарів дуже складно. Аналогічна ситуація з банківськими рахунками", – каже експерт.

Блокування системи SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – міжнародна організація, яка контролює найбільшу міжбанківську систему обміну інформацією. Вона дозволяє фінансовим організаціям із різних країн швидко та безпечно переказувати друг одному платежі. Системою користуються майже 11 000 організацій із понад 200 країн.

Росія входить до топ-5 найбільших користувачів системи. Тому відключення Росії від SWIFT виявиться серйозним ударом по її банківській системі та економіки загалом.

"Паралізується робота банків та компаній. Через неможливість здійснювати міжнародні платежі різко скоротиться обсяги торгових операцій. Терміни поставок зриватимуться, знизиться кількість зовнішньоекономічних угод, зменшиться асортимент експортних та імпортованих товарів. Як мінімум, товарообіг Росії впаде на 50%", – каже Рапопорт.

Володимир Рапопорт: "Товарообіг Росії впаде на 50%". Фото: скріншот

Водночас, експерт вважає, що відключення Росії від SWIFT не стане для країни катастрофою.

"Втрата буде суттєвою, але не смертельною. Насамперед постраждають дрібні фірми. Великі компанії, наприклад, такі, як Газпром, знайдуть варіанти, як оминути обмеження. Почнуть використовувати альтернативні платіжні системи. Звичайно, відключення від SWIFT принесе низку незручностей та фінансових втрат, адже доведеться витрачати час на пошук інших варіантів. Але цю проблему Росія зможе вирішити", – упевнений експерт.

З ним погоджується економіст Гліб Вишлінський . Експерт нагадав, що у 2018 році з подачі США від SWIFT відключили Іран. Тепер перерахувати гроші людям чи компаніям у цю країну можна лише обхідними шляхами – готівкою чи переказами на приватні рахунки в банках ОАЕ, Туреччини, Іраку, Тайваню чи іранських банків за межами Ірану. Внаслідок відключення від SWIFT рівень іранської економіки значно погіршився.

"Але Росія – не Іран. Це набагато потужніша та стійкіша країна. Так, це буде удар по експорту та російському бізнесу, але він не буде нищівним", – каже нам Вишлінський.

Санкції проти російських банків

На думку експертів, обмеження роботи російських банків призведе до наслідків, схожих на результат блокування системи SWIFT, але в меншому масштабі.

"Через російські банки не зможуть здійснювати платіжні операції у доларах, проте тут важливо, як відреагує Європа. Якщо ЄС не підтримає санкції США, то фінустанови РФ зможуть здійснювати міжнародні операції через європейські банки або, наприклад, китайські", – каже Рапопорт.

Гліб Вишинський також зазначає, що санкції проти російських банків матимуть невеликі негативні наслідки. У той же час експерт не виключає, що блокування системи SWIFT і введення санкцій проти банків може призвести до девальвації рубля.

"Долар у російських обмінниках може подорожчати на 8-10%", – каже експерт.

Росіяни не зможуть розраховуватися картками Mastercard та VISA

Незручності ці санкції завдадуть і звичайним громадянам РФ. За словами економістів, російські туристи не зможуть розраховуватися за кордоном картками Mastercard та VISA. При цьому в самій Росії дані картки працюватимуть, оскільки проходять через національну систему платіжних карток.

"Але знову ж таки, ця незручність легко усувається. Для тих, хто поїде за кордон, російські банки можуть пропонувати карти інших платіжних систем, наприклад, китайської UnionPay або японської JBS", – говорить Рапопорт.

Гліб Вишлінський: "Удар по російському бізнесу буде сильним, але не нищівним" / Фото: Facebook

Блокування "Північного потоку – 2"

На думку експертів, блокування запуску "Північного потоку – 2" завдасть незручностей і для РФ, і для Європи, яка зіткнеться з проблемами постачання газу.

"Північний потік – 2" не запущено і поки що не приносить Росії жодного прибутку. У разі введення санкцій він просто продовжить залишатися на паузі, а газ піде з РФ до Європи іншими трубопроводами", – говорить Рапопорт.

Економіст Вишлінський взагалі сумнівається, що США зупинить Північний потік-2.

"Це викличе занепокоєння та невдоволення європейських партнерів США. Американці не підуть на такий крок", – упевнений експерт.

Що кажуть у Росії

У Кремлі запровадження санкцій США назвали позамежним заходом, який можна порівняти з розривом відносин між країнами. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу 13 січня

"Йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин. Формулювання цих санкцій, принаймні, крім так, трактувати неможливо" , – Сказав Пєсков.

Спікер Путіна наголосив, що Москва ставиться до подібних проявів вкрай негативно.

"Вони не сприяють подальшим пошукам взаємоприйнятних рішень, вони не сприяють формуванню конструктивної атмосфери під час продовження цих триступінчастих переговорів" , – сказав Пєсков, додавши, що спроби ув'язати реалізацію проекту газопроводу "Північний потік – 2" з безпековими питаннями в Європі – "абсурдні".

Дмитро Пєсков: "Санкції можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин" / Фото: РІА Новини

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у зв'язку з загрозою вторгнення Росії в Україну, і в Європі, і в США заговорили про найпотужніші санкції. За даними американського агентства Bloomberg , Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Також ми інформували, що за даними The Associated Press , санкції у відповідь подальше вторгнення в Україну можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується з США до Росії, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

Тим часом Франція пригрозила Росії закриттям проекту "Північний потік – 2" . У ЄС вважають, що загроза Україні з боку Москви не ослабла.