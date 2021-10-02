Шефір: У мене одна версія замаху

Сергій Шефір поділився своєю думкою щодо версій замаху на себе

Сергій Шефір розповів, що водій поки не встає на ноги / Колаж "Сьогодні"

Прибувши до Трускавця, радник президента України Сергій Шефір пояснив журналістам свою версію замаху на себе 22 вересня на Дніпровському шосе поблизу села Лісники, а також розповів, що в Києві він тепер пересувається на броньованому транспорті.

"Я думаю, це тільки тиск на вищі ешелони влади. Інших версій у мене немає. Я нікого не підозрюю. У мене з усіма нормальні робочі відносини. У психологічному спектрі тиск", – сказав Сергій Шефір.

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Він також додав, що не веде будь-які конкретні справи в Офісі президента.

"Я – радник в класичному сенсі цього слова. З будь-яких питань крім військових і секретних, до секретних документів я не маю допуску", – зазначив Шефір.

Стан водія

Радник президента України також зазначив, що він більше за інших зацікавлений в якнайшвидшому розслідуванні і що постраждалий водій зараз не може встати з ліжка.

"Життю водія зараз нічого не загрожує. Але він не може вставати з ліжка, там цілий механізм на його нозі, ногу збирають і обіцяють, що все буде добре. Але поки він не встає, без руху. Сказав, що він хоче повернутися на роботу", – сказав Шефір.

Сергій Шефір висунув свої версії замаху

Як все було