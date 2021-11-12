Від "сірого кардинала" до прем'єра: як Аваков хоче об'єднати "ексів" для перемоги на виборах

Арсен Аваков – політик, який вміє створювати багатоходівки

Політичний альянс може стати потужним об'єднанням з політиків-важковаговиків. Фото: колаж "Сьогодні"

Через три місяці після відставки колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дав велике інтерв'ю, в якому заявив, що подумує про створення партії, в якій будуть представники різних політичних течій, серед яких: Разумков, Яценюк, Гройсман, Тимошенко та Ляшко. Через тиждень після гучної заяви, яка породила чутки про об'єднання Авакова з Разумковим, ексголова МВС заявив, що такому союзу не бути, але він зробить усе, щоб створити синергію політичних лідерів на благо України. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи зможуть політсили об'єднатися на заклик Авакова і в якій якості колишній міністр хоче повернутися у велику політику.

Альянс розумних та різних людей

Про бажання створити спілку з відомими політиками ексголова МВС розповів у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" у четвер, 4 листопада.

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"Я прихильник балансу. Я відкидаю крайні точки зору – вкрай ліву, вкрай праву. Я – центрист! Але я визнаю, що є ліві центристи, такі як Разумков, наприклад. Дуже перспективна людина. Є праві центристи – Гройсман, Яценюк. Є Юлія Володимирівна – вона знаходиться над усім. Є Ляшко – він просто є. Давайте подумаємо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували зробити альянс. Який дозволить зробити баланс, щоб він рухав нашу країну вперед. Так, це політика. І я цим займатимуся", – наголосив Аваков.

Арсен Аваков у програмі "Народ проти" із Наталкою Влащенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Міг відпочивати та писати мемуари

Журналіст Дмитро Гордон заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24", що можливий політичний альянс, про який говорив Аваков, стане потужним об'єднанням з політиків-важковаговиків і може допомогти Україні вийти зі скрутної ситуації.

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"Я не знаю, що буде потужнішим за це об'єднання. Це люди, які були першими фігурами у великій політиці. Я думаю, вони сміливо можуть все відпочивати і писати мемуари. Але раз вони намагаються втручатися в те, що зараз відбувається, а втручатися треба, це говорить про те, що у них є політичні амбіції та є усвідомлення того, що країна сьогодні у біді", – сказав Гордон.

Гордону подобається ідея Авакова. Колаж "Сьогодні"

Він також порівняв цих політиків минулого та нинішніх.

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"Ось давайте на одну руку поставимо тих, кого вже називали: Яценюк, Гройсман, Аваков, Смешко, Тимошенко, Разумков, Ляшко. А на другу поставимо Тищенка, Малюську, всіх інших. Завжди хочеться чогось нового, так влаштована людина. Якщо це нове, яке спочатку здавалося привабливим, починає викликати нудоту, то людина тягнеться до старого і думає: боже, так це старе краще за нове. До виборів президента 2,5 року, за цей час може статися що завгодно", – сказав Гордон.

Що заявили у "Слузі народу"

Зазначимо, що серед ветеранів української політики, названих Аваковим, є один новий, але, як зазначив ексголова МВС, дуже перспективний політик – ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Перший віцеспікер, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "24 каналу" заявив, що Разумков пішов на об'єднання із старими політиками.

"Ми вже тиждень бачимо об'єднання у форматі „Блок РАЯ", тобто Разумков, Аваков, Яценюк. І це, мабуть, не те, на що чекають виборці", – сказав він.

Олександр Корнієнко: "Ми бачимо об'єднання у форматі "Блок РАЯ", тобто Разумков, Аваков, Яценюк" / Фото: Facebook

Що говорить Разумков

Сам Разумков досить обтічно торкнувся теми можливого об'єднання з Аваковим.

"Аваков був сильним міністром та ефективним на своїй посаді. Він відповідав тим завданням, які стояли перед Міністерством внутрішніх справ. Я впевнений, що ми працюватимемо і поза парламентом", – сказав ексспікер Ради в ефірі каналу "НАШ".

Дмитро Разумков: "Я впевнений, що ми з Аваковим працюватимемо і поза парламентом" / Фото: Facebook

Спільної партії не буде

10 листопада Арсен Аваков у своєму Instagram спростував чутки про намір створити партію із Разумковим.

"Я не збираюся робити жодного спільного політичного проєкту із Дмитром Разумковим", – заявив Аваков, додавши, що чутки про такий союз – це фейки Офісу президента.

Він також побажав успіху Разумкову та іншим українським політикам.

"Я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України", – наголосив Аваков.

Чому Аваков не хоче йти до партії Разумкова

Політолог Вадим Карасьов вважає, що участь у партії Разумкова не є метою Авакова.

"Аваков понад 20 років був на перших позиціях. Для політиків, які досягли такого рівня, ставати нардепом – це зниження статусу. Тим більше якщо він буде лише членом міноритарної партії (партія, що має мінімальну кількість мандатів. – Ред.)", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Для Авакова – ставати нардепом – це зниження статусу" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Олексій Якубін.

"Після 7 років на посаді міністра стати рядовим депутатом – не в пріоритеті у Авакова. Для нього – це пройдений етап. Він прагне більшого", – каже експерт.

Політолог Світлана Кушнір зазначає, що офіційне об'єднання Авакова з Разумковим могло знизити зростаючий рейтинг ексспікера Ради і колишній голова МВС це розуміє.

"У Авакова є певний антирейтинг. Його зближення із Разумковим викличе відтік частини прихильників нардепа. І цим обов'язково скористався б Офіс президента, який шукає будь-який привід, щоб загальмувати зростання популярності Разумкова", – пояснює Кушнір.

Що пропонує Аваков

На думку Карасьова, Аваков не прагне стати публічним політичним лідером. Однак, перебуваючи офіційно поза політикою, він все одно залишається у ній значущою фігурою з великим досвідом.

"Аваков готовий сприяти об'єднанню політсил, стати ланкою, що стикує, між ними у спільній боротьбі проти некомпетентності влади, тиранічних та антидемократичних цілей", – каже Карасьов.

Світлана Кушнір вважає, що своїми заявами Аваков надіслав чіткий меседж усім політикам, яких він перерахував: "Я готовий до пропозицій кожного з вас, давайте співпрацювати".

Такої думки дотримується і Олексій Якубін.

"Аваков відправив сигнал усім політсилам про те, що він зі своїми зв'язками та ресурсами готовий до співпраці. Крім того, це також було посилання для Банкової про те, що він повертається у велику політику", – каже Якубін.

Олексій Якубін: "Аваков відправив сигнал усім політсилам про те, що він готовий до співпраці" / Фото: Facebook

Чи об'єднаються політики на заклик Авакова

Світлана Кушнір зазначає, що теоретично об'єднання політиків могло б статися за прикладом широкої коаліції часів "Помаранчевої революції", коли більшість партій та їхніх лідерів виступили разом проти Віктора Януковича .

"Однак після перемоги Ющенка коаліція розвалилася, і кожна політсила пішла своїм шляхом", – каже Кушнір.

На думку політолога, сьогодні об'єднати партії в один "великий кулак" буде вкрай складно, оскільки між ними багато нестикування та конфліктів.

"В українській політиці дуже багато гравців, яких не завжди можна назвати союзниками. Тут усі діють за ситуацією та інтересами. Якби заява Авакова прозвучала б за півроку до виборів, її можна було б розцінювати як заклик до створення єдиного блоку, з яким слід йти до Ради. Але говорити про це зараз зарано. Тим більше кожна партія популярна серед власного електорату, представники якого можуть не розділяти принципи конкуруючих політсил і не схвалять об'єднання з ними", – пояснює Кушнір.

Світлана Кушнір: "Сьогодні об'єднати партії в один великий кулак буде вкрай складно" / Фото: Facebook

Чого ж домагається Аваков

Олексій Якубін упевнений, що Аваков не прагне стати публічним політиком, а хоче впливати на політичні процеси, перебуваючи у тіні.

"Аваков – майстер у кулуарній політиці та підкилимних іграх. Він хоче повернутися у статусі "хрещеного батька" чи "сірого кардинала". Адже в політиці, крім формальних альянсів, є неофіційні об'єднання, і в них Аваков зі своєю мережею особистих контактів може виконувати роль медіатора", – каже Якубін.

З ним погоджується Світлана Кушнір.

"Головне завдання – прийти до влади. Швидше, він триматиметься окремо від публічних політиків, але прагнутиме мати на них свій вплив і розмістити наближених до себе в тих чи інших партіях. Аваков – політик, який уміє створювати багатоходівки", – каже вона.

Політолог Олексій Голобуцький впевнений, що Аваков має план, але говорити про його мету поки що зарано.

"Сьогодні Офіс президента називає Авакова колишнім політиком. Але до парламентських виборів ще два роки. За цей час можуть статися різні події, і, зокрема, через які українці можуть остаточно розчаруватися в нових політиках і захотіти повернути колишніх. Одним із них і може стати Арсен Аваков. У такому разі у нього будуть усі шанси вийти з тіні в публічну політику і стати, наприклад, прем'єр-міністром України", – резюмував Голобуцький.

Олексій Голобуцький: "Аваков може стати прем'єр-міністром України" / Фото: Facebook

Аваков та партія Разумкова