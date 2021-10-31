Спадщина Кернеса: п'ять термінових завдань "на вчора" для нового мера Харкова

У місті багато переваг для життя, але термінові проблеми нікуди не зникли

Новий мер Харкова зобовязаний стикнутися з міськими проблемами / Колаж "Сьогодні"

Попри те, що Харків входить до списків найкращих міст за якістю життя, у цього населеного пункту вистачає гострих проблем. Усі вони незабаром ляжуть на плечі нового мера. Ми зібрали топ нагальних питань, з якими зіткнеться новий голова міста.

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Народ вимагає

З березня до вересня цього року Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва збирав відомості про суспільно-політичну ситуацію в регіоні. За результатами дослідження, виділили низку проблем, які найбільше хвилюють харків'ян.

На першому місці стоїть бідність та падіння рівня життя. Далі — стан медицини та корупція у місцевих органах влади. Також людей хвилює безробіття, забруднення довкілля, стан доріг, рівень злочинності та ситуація з коронавірусом.

Результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва / Скріншот

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Ми звернулися до місцевих експертів, які докладно розповіли про кожну проблему.

Проблема з медзабезпеченням

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків зараження коронавірусом, після Одеської, Дніпропетровської та Житомирської областей, фіксують на Харківщині. Поки що регіон тримається в "помаранчевій зоні" і на жорсткий карантин його не поспішають відправляти через майбутні вибори. Так каже політолог аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв. Але щоб ситуація не виходила з-під контролю, каже експерт, місцевій владі треба кинути всі сили на медицину:

"Стан лікарень міста – одна з першочергових проблем. Вони переповнені, не вистачає обладнання, лікарі звільняються. Крім того, виходить правова колізія: на території Харкова є багато лікарень, які не є комунальними підприємствами, вони підпорядковані області. І тривалий час місто, ще за Кернеса, відмовлялося фінансувати ці медустанови. Хоча територіально вони перебувають у Харкові і 90% пацієнтів там — харків'яни. Потрібно розібратися у цих бюджетних питаннях і зрозуміти, хто за що відповідає", — пояснив політолог.

Політолог Антон Авксентьєв проблемними називає медицину та збиткові підприємства / Фото: Накипело

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Діра у бюджеті

Авксентьєв також наголошує на обов'язковому аудиті комунальних підприємств. Як виявилось, майже всі КП Харкова збиткові. Експерт каже:

"Так відбувається багато в чому тому, що ніхто не знає реальних доходів. Не показуються доходи, наприклад, від реклами в метрополітені. КП "Підземне місто" об'єднало у єдину сітку кіоски, які є в переходах метро. І воно надає підприємцям в оренду всі площі Але орендодавці якимось чином примудряються стати збитковими. І тому потрібно провести аудит, чому бюджет міста недоотримує дуже багато грошей і чому ці кошти йдуть в обхід каси комусь у кишеню".

За даними Харківського антикорупційного центру, збитки Харківського метрополітену за дев'ять місяців 2021 року становили 149 мільйонів гривень.

Старі тепломережі

Щороку жителі першої столиці зі страхом чекають настання холодів. Адже однією із серйозних проблем міста багато експертів називають незадовільний стан тепломережі. Харківський політолог, експерт Українського інституту політики Микита Трачук озвучив шокуючі цифри:

"Зношеність комунальної інфраструктури в Харкові надзвичайно висока, за різними даними, до 80-90%. Щороку напередодні опалювального сезону по всьому місту рвуться труби, є проблеми з підключенням тепла. Осінь — період, коли багато дворів у Харкові розриті, а комунальники экстрено латають старі труби, які давно треба міняти.

Через це людям доводиться по кілька днів сидіти без тепла та без гарячої води за мінусової температури за вікном.

Питанням проблемної тепломережі радить зайнятися новому меру Микита Трачук / Фото KlymenkoTime

Екологічно чистий транспорт

Політолог Олександр Кочетков крім згаданих вище тем рекомендує наголосити на розвитку транспорту. Тим більше, що ініціатива переходу на електротягу вже не раз була озвучена принаймні на папері.

"Хотіли повністю прибрати з міста всі маршрутки і замінити їх комунальним транспортом: трамваями, тролейбусами. І щоб вони були українського, а ще краще — харківського виробництва. Заміна маленьких маршруток, які постійно ламаються, на сучасний транспорт — це велика та перспективна тема. Тоді одразу і ситуація із захворюваністю покращиться, і в туристичному сенсі привабливість міста зросте", — запевняє Кочетков.

Політолог Олександр Кочетков звертає увагу на проблеми екології / Фото: polit.info

Свіже повітря

Тему екології підхопив і політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов. Він нагадав про ситуацію навколо коксового заводу "Новомет" (колишній "Коксохім").

"Завод провокує шкідливі викиди в атмосферу, люди хворіють постійно, запах і забруднене повітря негативно впливають на здоров'я місцевих. Цю проблему намагалися вирішити кілька років. І ось восени цього року перевірили і виявилося, що орган центральної влади, який відповідає за дотримання безпеки, видав цьому заводу дозвіл на продовження викидів. Міська влада свого часу вже зверталася з проханням розслідувати діяльність заводу. У компетенції нового голови міста продовжувати тиск, щоб на ці порушення відреагували належним чином", – наполягає Шаповалов.

Політичний анлітик Фонду "Демократичні ініціативи" імени Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов / Фото: dif.org.ua

Всі ці питання стануть руба перед новим управлінцем вже зовсім скоро.