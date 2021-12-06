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Майдан проти Зеленського: чи будуть ще походи на Банкову і чи чекати на перевибори

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
6 грудня, 05:50
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1 грудня оголосили безстрокову акцію, але чи готове суспільство до нових вуличних протестів?
Активісти вважають Володимира Зеленського та Андрія Єрмака зрадниками. Фото: колаж "Сьогодні"
Активісти вважають Володимира Зеленського та Андрія Єрмака зрадниками. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 1 грудня у Києві пройшли одразу дві акції протесту проти президента України Володимира Зеленського. Чи буде продовження "вуличної політики"?

Що сталося

У мітингах, що розпочалися на Майдані Незалежності й перемістилися на Банкову, брали участь прихильники партій "Європейська солідарність" та "Голос", а також активісти партій "Національний корпус" та "Демократична сокира". Учасники демонстрацій вимагали відставки президента і глави його Офісу Андрія Єрмака, а також розпуску Верховної Ради. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що цього дня нібито планувався "держпереворот".

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Протестувальники висміяли заяву президента, назвавши свою акцію "Захисти Україну – зупини переворот", а цю дату "Днем провокатора". Близько 2 тисяч протестувальників пройшли від Майдану Незалежності до Офісу президента з плакатами: "Україна зради не терпить", "Який олігарх платить "слугам" у конвертах?" та "Єрмака в Сибір".

В акції протесту взяв участь екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який заявив, що загроза перевороту йде з Банкової, а Офіс президента загруз у тотальній корупції. Був на мітингу і журналіст Юрій Бутусов, який посварився з президентом Зеленським на його пресмарафоні 26 листопада.

"Президент звинуватив мене у загибелі людей. Так от, днями я подаю позов проти Зеленського. Щоб він відповів перед народом за свою брехню", – заявив Бутусов.

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Під Офісом президента мітингувальники скандували: "Імпічмент!" та "Зелю геть!", після чого закидали будівлю дрібними грошима і залишили Банкову.

Протестувальники назвали цей день "Днем провокатора". Фото: Liga.net
Протестувальники назвали цей день "Днем провокатора". Фото: Liga.net

Чому спалахнула акція

Протестувальники виступили проти Зеленського та керівника його Офісу з двох причин – через скандал з операцією із затримання "вагнерівців" та наміри глави держави спробувати вирішити питання Донбасу з Володимиром Путіним під час прямих переговорів.

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Керівника Офісу президента України учасники акції називали "кротом", який нібито злив Росії інформацію про підготовку операції. Нагадаємо, звільнення Єрмака стало головною вимогою попереднього мітингу, який відбувся одразу ж після виходу розслідування Bellingcat про "вагнерівців".

Що планували

Опозиція та націоналістичні організації розраховували, що скандал, пов'язаний з провалом операції із затримання "вагнерівців", "підірве" суспільство і люди масово вийдуть на вулиці.

"За задумом організаторів, ця тема мала стати певним тригером", – каже "Сьогодні" політолог Олексій Якубін.

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

"Вагнергейт" міг стати приводом підштовхнути незадоволених владою вийти на протест. Але акція протесту виявилася короткою", – каже експерт.

Олексій Якубін: "Ця тема мала стати тригером"
Олексій Якубін: "Ця тема мала стати тригером" / Фото: Facebook

Де безстрокова акція

Олексій Якубін зазначає, що багато громадян розчарувалися в минулій та нинішній владі.

"Тепер з побоюванням ставляться до "Майданів" і гадають: "А чи не буде гірше після нової революції?" – каже Якубін.

Політолог Вадим Карасьов вважає, що мета акції інша.

"Це не спонтанний "Майдан". Мета акції – тиснути на владу, якщо вона не реагує на критику в парламенті. Але з іншого боку, минулий Майдан теж не одразу став масовим", – каже Карасьов.

Ігор Петренко: "Головними організаторами були старі політики"
Ігор Петренко: "Головними організаторами були старі політики" / Фото: Facebook

Невдоволення Зеленським зростає

За словами політологів, українці розчаровуються у Зеленському через відсутність реалізації його обіцянок.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 58,2% українців уже не підтримують висування Зеленського на другий строк, а президентська партія "Слуга народу" вперше з моменту свого створення у 2019 році поступилася у рейтингу "Європейській солідарності". Політсила Порошенка вирвалася на перше місце, набравши 17,1% підтримки серед респондентів. А "Слуга народу" отримала лише 15%.

58,2% українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін
58,2% українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін / Фото: Офис Президента Украины

Що буде далі

Повна відсутність реакції на протестувальників може спровокувати масові мітинги.

"Якщо влада не виконує своїх зобов’язань і не реагує на критику суспільства, включається вулична політика", – пояснює Карасьов.

Олексій Якубін зазначає, що мітинги переростуть у масштабний Майдан лише в тому разі, якщо їхня тема викличе резонанс у всьому суспільстві, а не лише серед окремих політичних сил та організацій.

На думку експертів, рівень протестної активності підвищиться ближче до лютого, коли можуть об'єднатися питання енергетики, тарифів, Донбасу, а відтак об'єднаються і протестні групи.

"У такому разі можна очікувати більш глобальних акцій і навіть вимог проведення дострокових парламентських виборів", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Чим більше буде незадоволених владою, тим частіше відбуватимуться акції протестів"
Вадим Карасьов: "Чим більше буде незадоволених владою, тим частіше відбуватимуться акції протестів" / Фото: Facebook

Банкова "захистилася"

Зазначимо, що наступного ранку після мітингів біля Офісу президента почали встановлювати новорічне містечко. Збіг це чи ні, але вже другий рік поспіль саме у розпал протестів на Банковій з'являються новорічні декорації, які виконують роль "ялинки Януковича" на Майдані.

Наприклад, 30 листопада 2020 року в центрі Києва проходив "податковий Майдан" та акція протесту ошуканих вкладників банку "Аркада". Того ж ранку територія Офісу президента була огороджена парканом через монтаж новорічної ковзанки.

Офіс президента захистився від протестів новорічними будиночками
Офіс президента захистився від протестів новорічними будиночками / Фото: Telegram

Протести 1 грудня

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