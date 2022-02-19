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"Картинка жаху війни": навіщо бойовики "ЛДНР" зображують загострення на Донбасі і до чого тут Мюнхенська конференція

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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19 лютого, 19:56
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Напередодні поїздки Зеленського на Мюнхенську конференцію з безпеки на Донбасі розпочалася раптова ескалація
Демонстративна евакуація та обстріли на Донбасі могли бути організовані Кремлем для зриву виступу Зеленського у Мюнхені. Фото: колаж "Сьогодні"
Демонстративна евакуація та обстріли на Донбасі могли бути організовані Кремлем для зриву виступу Зеленського у Мюнхені. Фото: колаж "Сьогодні"

Загострення ситуації на Донбасі, евакуація жителів ОРДЛО , повідомлення про вибухи та обстріли викликало резонанс в Україні, Росії та на Заході. Другу добу НП на Сході України обговорюють політики та ЗМІ. Багато хто задається питанням – чи є ескалація конфлікту початком повномасштабної війни, чи це чергова провокація Кремля? Сайт "Сегодня" з'ясував відповіді на ці питання, а також дізнався, чому ситуація накалилася напередодні участі президента України Володимира Зеленського в Мюнхенської конференції з безпеки.

Евакуація без речей та відповідного транспорту

Увечері 18 лютого у фейкових "ДНР" та "ЛНР" заявили про екстрену евакуацію жителів "республік" до Росії, включили сирени та закликали "громадян" братися за зброю . За словами лідерів ОРДЛО, ЗСУ планували "провокації на лінії зіткнення" та "глибокий прорив углиб".

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Незабаром ЗМІ та Telegram-канали почали публікувати відео, на яких було видно, як на кордоні з Росією вишикувалися колони автомобілів, а пенсіонери та діти сідали в автобуси. Щоправда, автобуси більше нагадували маршрутки, пошарпаний вигляд яких викликав сумніви в технічній можливості доставки пасажирів не те, щоб до кордону з Росією, але навіть до сусіднього кварталу.

Жителів ЛДНР евакуювали на старих маршрутках. Фото: facebook.com/romanova75
Жителів ЛДНР евакуювали на старих маршрутках. Фото: facebook.com/romanova75

Не менший подив викликали й самі пасажири. Досить дивно, що більшість людей, які залишали свою батьківщину і виїжджали в іншу країну на невизначений період часу, сідали в транспорт без валіз та великих сумок. Лише одиниці тримали в руках невеликі рюкзаки та пакети, а основна маса не мала навіть мінімальної ручної поклажі.

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Під час евакуації у багатьох жителів "ЛДНР" навіть не було ручної поклажі
Під час евакуації у багатьох жителів "ЛДНР" навіть не було ручної поклажі

Перелякані діти на ТБ та фейкові вибухи

Також транслювалися ролики, що показують пенсіонерів та школярів на автовокзалах, зляканих дітей на тлі сирени, що завиває. багатодітну матір , яка розповідає журналістам про те, як вона боїться того жаху, що відбувається на Донбасі Тим часом обстановка в ОРДЛО загострювалася.

ЗМІ показували автобуси з пенсіонерами, жінками та дітьми
ЗМІ показували автобуси з пенсіонерами, жінками та дітьми

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Спочатку з'явилося повідомлення про вибух у центрі Донецька автомобіля УАЗ , який належав начальнику "народної міліції" "ДНР" Денису Синенкову . Сам він не постраждав. Пізніше у соцмережах повідомили, що у Луганську стався вибух на газопроводі, після чого спалахнув нібито трубопровід "Дружба".

Так зараз виглядає місце НП. Фото: Інсайдер UA/Telegram
Так зараз виглядає місце НП. Фото: Інсайдер UA/Telegram

Проте варто зазначити, що цей трубопровід знаходиться далеко від території ЛДНР. Маршрут "Дружби" через Україну пролягає через центральні та західні області, а на кордоні розмежовується на два потоки "Дружба-1" до Словаччини та "Дружба-2" до Угорщини.

На місці НП працюють рятувальники та представники ЗМІ
На місці НП працюють рятувальники та представники ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Пізно увечері прес-служба компанії "Луганськгаз" повідомила про ще одному вибуху , через що почалося велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки Однак у мережі це повідомлення назвали фейком, оскільки про подібний вибух у тому ж місці бойовики повідомляли рік тому. Це не був цілеспрямований підрив, тоді ніхто не постраждав.

У ніч на 19 лютого в "ДНР" заявили про мінометний обстріл Докучаєвська, внаслідок якого було пошкоджено Південно-Донбаський водовід, який живить водою понад десятки міст та селищ по обидва боки від лінії зіткнення.

Під обстріл бойовиків потрапила насосна станція
Під обстріл бойовиків потрапила насосна станція / Фото: Колаж: Сьогодні

Тим часом у КП Вода Донбасу Заявили, що Південно-Донбаський водовід обстріляли самі бойовики.

"В результаті пошкоджено два трансформатори, майже 50 населених пунктів залишилися без води" , – інформує прес-служба відомства.

Що заявили в ООС та РНБО

У свою чергу, у штабі Операції об'єднаних сил України заявили, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів" , – йдеться у повідомленні .

Раніше в Офісі президента відбувся брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова та віце-прем'єр міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук . Представники української влади спростували заяви ватажків "ЛДНР" про плани настання ЗСУ та наголосили – життя українських громадян є головним пріоритетом.

"З огляду на те, що на тимчасово окупованих територіях перебувають українські громадяни жодних передумов для силового сценарію бути не може. Якщо буде прийнято рішення звільняти ці території, будуть великі жертви серед мирного населення. Такого наказу бути не може" , – заявив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна в жодному разі не повинна вестись на провокації.
Секретар РНБО зазначив, що Україна в жодному разі не повинна вестись на провокації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Спроба зриву візиту Зеленського до Мюнхена

Політолог Олексій Якубін передбачає, що демонстративна евакуація та обстріл на Донбасі були штучно створені Росією для зриву поїздки президента України на Мюнхенську конференцію безпеки.

"Навіть у часи найбільшої напруги та активних бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках не проводилася евакуація населення і не було такої кількості повідомлень про вибухи стратегічних об'єктів. І раптом, напередодні поїздки Зеленського до Мюнхена, до "ЛДНР" почалося раптове загострення", – Звертає увагу політолог.

Олексій Якубін: "Напередодні поїздки Зеленського до Мюнхена, у
Олексій Якубін: "Напередодні поїздки Зеленського до Мюнхена, у "ЛДНР" почалося раптове загострення" / Фото: Facebook

Якубін також зазначає, що те, про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції, явно не сподобається Кремлю.

"Президент України продемонстрував новий підхід до західних союзників. У Мюнхені він уже не просив, а вимагав нових гарантій безпеки, зокрема й скликання гарантів Будапештського меморандуму, які обіцяли Україні безпеку в обмін на ядерне роззброєння нашої країни. Учасники Мюнхенської конференції багато в чому підтримали Україну , Що, звичайно, не влаштовує Москву. Ймовірно, тому Росія і намагалася зірвати візит Зеленського", – каже Якубін.

У Мюнхені Зеленський не просив, а вимагав нових гарантій безпеки. Фото: АР
У Мюнхені Зеленський не просив, а вимагав нових гарантій безпеки. Фото: АР

Примус до "Мінська"

В той же час політолог Вадим Карасьов зазначає, що після виступу Зеленського на Мюнхенській конференції Росія може спробувати і тут знайти для себе вигоду.

"Москва може сподіватися, що після конференції в Мюнхені Захід рекомендуватиме Зеленському зустрітися з ватажками "ЛДНР" та виконати Мінські угоди задля запобігання великої війні. Але Зеленський сьогодні демонструє, що Україна не збирається приймати російські ультиматуми. Присутністю у Мюнхені він також показує, що ситуація на Донбасі контрольована і не така трагічна, якою її показують західні ЗМІ та російська пропаганда", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Україна не збирається приймати російські ультиматуми"
Вадим Карасьов: "Україна не збирається приймати російські ультиматуми" / Фото: Facebook

Політолог Руслан Бортник також вважає, що головна мета Росії – за допомогою демонстративного "загострення" на Донбасі примусити Україну до виконання Мінських угод, але ніяк не розпочати великої війни.

"Це всього лише створення картинки жаху війни та гуманітарної кризи, як елемент шантажу та тиску на Захід та Україну", – підсумував експерт.

Руслан Бортник: "Росія намагається змусити Україну до виконання Мінських угод"
Руслан Бортник: "Росія намагається змусити Україну до виконання Мінських угод" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" інформував, що Росія не лише не відводить свої війська , але й продовжує їх перекидання до кордону з Україною За останні кілька днів перекинуто ще 7 тис. військових .

Також ми повідомляли, що, за словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі , атака на Україну може розпочатися будь-якої миті .

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