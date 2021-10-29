Бій без правил: як Добкін і Терехов влаштували "мочилово" один одного на виборах мера в Харкові

Ігор Терехов та Михайло Добкін — лідери електоральних симпатій харків'ян

Головне протистояння Харкова відбудеться 31 жовтня/ Колаж "Сьогодні"

Вибори в Україні, чи вони президентські, парламентські чи місцеві, практично завжди перетворюються на протистояння з компроматом, звинуваченнями та спробами очорнити супротивника. Все, що відбувається цього року у Харкові – читайте у матеріалі.

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Гумористичні комікси

Ще на початку передвиборчих перегонів по кандидату Ігорю Терехову вирішили вдарити комікс-серіалом "Престол 1-ї столиці". Однойменна сторінка у Facebook з'явилася наприкінці березня. Загалом опублікували 9 випусків. Останній датований 14 червня.

Головні персонажі дуже вже схожі на реальних політиків. Наприклад, Михайло Добкін є прототипом Дона Марксовича, а Ігор Терехов – ЗамЗамича Блідого. "Трішки сіреньким, трохи блідим" в інтерв'ю журналістам називав свого головного конкурента і сам Добкін.

У коміксі героя ЗамЗамича Блідого виставляють повним невдахою: він зі слиною у роті просить гроші на виборчу кампанію, перевдягається у жінку, щоб пробратися до штабу конкурента, домальовує собі рейтинги. Персонажа Добкіна показують лише у вигідному світлі.

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Персонаж коміксу списаний із одного із кандидатів на посаду мера Харкова / Комікс "Престол 1-ї столиці"

Авторство художників не вказано. Опис лише свідчить, що це проєкт групи місцевих жителів. Свою роботу вони описують так:

"Ми хочемо популяризувати політичні процеси, щоб харків'яни розуміли їх і зробили свідомий вибір. Якщо хтось з героїв наших коміксів здасться Вам знайомим, навіть не сумнівайтеся – це не випадково".

Образи в соцмережах

У соціальних мережах між двома головними претендентами на крісло мера Харкова вже кілька місяців тривають справжні бої.

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Влітку кандидати витрачали гроші не на відпустки, а на бігборди. Михайло Добкін, не соромлячись у висловлюваннях, скаржився, що його плакати зривають за наказом Терехова:

"Боягуз і непорозуміння, що зарвалося, тимчасово посідає місце в керівництві Харкова, у вихідний день вигнало комунальників зрізати мої рекламні борди. Навіть охорону з націоналістів привели. Поліція мабуть охороняє ті рекламні конструкції, де є прізвище фаворита голови МВС", — обурювався Добкін в своєму Telegram-каналі.

Називав Терехова "лохом" через відеозвернення, в якому той розповів, що пишається участю у будівництві храму та критикував тимчасово виконуючого обов'язки голови за провалену антиковидну політику.

До речі, ми зібрали найдобірніші взаємні образи на межі фолу на поточних виборах у Харкові. Ігор Терехов та Михайло Добкін, не соромлячись у висловлюваннях, вкрай негативно відгукувалися один про одного протягом усієї кампанії.

Програш у боротьбі з коронавірусом

Тема пандемії як ахіллесова п'ята для Терехова. І цим часто користувався його суперник. Ось кілька цитат з постів Добкіна:

"У Харкові провалено вакцинацію. У гонитві за дешевим піаром випадкова і тимчасова людина на чолі міста завалила підготовку закладів охорони здоров'я до нової хвилі COVID-19. Тепер терміново організовано пошук винних. Ця поведінка притаманна слабкій і не впевненій у собі людині. Людині, яка перебуває не на своєму місці. А ще це сигнал всім його "хвостозаносникам" – на вас це теж чекає. Рано чи пізно вас зіллють в унітаз, рятуючи його блідий імідж".

Добкін звинувачує Терехова в нестачі кисневих балонів / Фото: Telegram Михайло Добкін

Ще один вислів Михайла Марковича про, як він пише, "переляканого життям сірого "кандидата", який боїться програшу, журналістів і взагалі всього, зокрема власної тіні!!!":

"Є старий заїжджений вислів: Боягузтво породжує бідність. У разі дій, а точніше бездіяльності міських чиновників, які відповідають за боротьбу з ковідом, виходить, що боягузтво крім бідності породжує ще й горе. Багато горя".

Весь компромат – у тираж

Обидва кандидати також вирішили боротися не лише в соцмережах, а й по-старому, видаючи власні газети. У "Харківських вістях" здебільшого публікувалися хвалебні матеріали про кандидата Терехова. А газета "Час Добкіна" найчастіше видавала матеріали з критикою та компроматом на його політичного супротивника. Хоча сам Добкін заперечував свою причетність до видання та стверджував, що газети з його прізвищем — справа рук мерії міста.

Примірник газети "Час Добкіна" / Фото: Чесно

Скандали були настільки гучними, що виходили за межі перших шпальт у реальне життя. Волонтерів, які роздавали на вулицях екземпляри "Часу Добкіна", обливали зеленкою, а співробітникам видання підпалювали автомобілі.

Що залишилося від автівки співробітника газети "Час Добкіна" після підпалу / Фото: kharkov.comments.ua

Дехто звинувачував і самого Добкіна в інсценуванні нападів.

Піар на імені Кернеса

Обидва кандидати свого часу були близькими до покійного мера Харкова Геннадія Адольфовича. Терехов тюкав Добкіна за імітацію дружби з політиком, а Добкін апелював до того, що Терехов використовує позитивний імідж Кернеса у своїй агітації. Ба більше – підозрює опонента у махінаціях з електронним підписом померлого. Але що один, що другий звинувачення щодо себе заперечують.

"Щодо подання і на мене, і на членів виконкому, і на всю структуру міської ради — було таке подання Геннадія Адольфовича, і я з ним розмовляв у "Шаріте" за два дні до сесії, ми обговорювали питання секретаря. І ні для кого не було секретом, що ще до виборів, до від'їзду його до Німеччини, ми повністю говорили про це, є розслідування, яке ведеться компетентними органами і я як ніхто інший зацікавлений у об'єктивності цього розслідування, щоб встановили всі факти, а факти, про які говорять, це фейк", – так на запитання журналістки відповів Ігор Олександрович у свіжому інтерв'ю Радіо НВ.

Тільки позитивний імідж

Лідер соцопитувань серед харків'ян працює у своїх соцмережах не на те, щоб підмочити репутацію противникам у гонці, а на своє добре ім'я. Але за це з нього посміюються конкуренти. То Терехов виступає на відкритті дитячого майданчика, то катається в кабіні машиніста, то власноруч миє стіни метро.

Терехов намагається показати виборцям, що він найкращий кандидат / Фото: Харьківська міськрада

Нагадаємо, вибори мера Харкова мають відбутися 31 жовтня цього року. Загалом у гонці бере участь 10 претендентів.

Усі рейтинги за жовтень передвиборних перегонів показують, що реальні шанси стати мером Харкова є лише у двох людей. Безсумнівний лідер передвиборчих перегонів – Ігор Терехов. Одразу за ним – Михайло Добкін. Інші кандидати не набирають і 5% голосів.

Фактично за пост управлінця Харковом борються представники місцевих еліт – Михайло Добкін вже був мером Харкова, а Ігор Терехов обіймав посаду заступника покійного Геннадія Кернеса. Політичні партії загальнонаціонального масштабу або підтримали одного з лідерів перегонів, або поставили кандидатів із вкрай низькими рейтингами. Наприклад, президентська "Слуга народу" фактично відмовилася від битви за Харків.

Головна інтрига зберігається у тому, чи буде другий тур виборів? Деякі соцопитування показують, що Ігор Терехов може перемогти вже у першому турі. Як виявилося, врятувати Михайла Добкіна від поразки за один тур можуть результати явки харківських виборців.