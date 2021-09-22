З КВК в помічники президента – що відомо про Сергія Шефіра, в якого стріляли з автомата

Сергія Шефіра називають одним з найближчих друзів Володимира Зеленського, однак нещодавно між ними сталася сварка

В автомобіль Сергія Шефіра влучило понад десять куль, в водія - три. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області невідомі зловмисники розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті інциденту поранення отримав водій машини, сам чиновник не постраждав.

3 з 10 куль влучили в водія

Загалом в автомобіль Шефіра влучило понад десять куль, в водія – три. В Офісі президента вже назвали інцидент спробою демонстративного вбивства. Як ведеться розслідування замаху на першого помічника Зеленського, ким можуть бути виконавці, організатори і замовники – читайте на сайті "Сьогодні".

Що відомо про Сергія Шефіра

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Сергія Шефіра вважають одним з найближчих людей президента, якому він довіряє навіть більше, ніж главі свого Офісу Андрію Єрмаку. Депутати від "Слуги народу" розповідали журналістам, що вважають першого помічника президента "закритою людиною з вузьким колом довірених осіб" і буквально не розуміють, чим той займається, крім "спілкування з олігархами".

Як повідомляло видання Українська правда, у серпні поточного року між президентом Володимиром Зеленським та його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, в результаті якої останній нібито навіть вивіз речі з Офісу і демонстративно не з'являвся на Банковій.

Зазначалося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак зумів поступово звести до нуля вплив на президента Володимира Зеленського його найближчих друзів (навіть такого близького друга як Сергій Шефір – людини, з якою Зеленський пройшов весь шлях від створення "Кварталу 95" до президентства) і дійсно стати абсолютно незамінною людиною біля президента.

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"Публічною ознакою того, що Шефір втратив вагу, стала відставка Авакова, якого той захищав до останнього", – поінформувало видання.

Щоправда, зараз Сергій Нахманович продовжує працювати на своїй посаді першого помічника президента.

Сергія Шефіра називають одним з найближчих друзів Володимира Зеленського. Фото: EPA-EFE

Особисте життя

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Сергій Шефір одружений. Дружина – Лариса Миколаївна Шефір. У подружжя є син Микита Шефір, працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Син Сергія Шефіра Микита працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля. Фото: instagram.com/nick_shef

Бізнес із Зеленським

Протягом трьох місяців, з березня по травень 2019 року, президент Володимир Зеленський передав частки в компаніях двом соратникам і партнерам. Першому помічникові президента Сергію Шефіру відійшли частки Зеленського в восьми компаніях. Його старшому братові, шеф-редактору і автору "Студії Квартал-95" Борису Шефіру, перейшли частки в двох компаніях.

Зміна власників – номінальна, розповідав журналістам Сергій Шефір. За його словами, частки в бізнесі перейшли по домовленості і повернуться до Володимира Зеленського після закінчення п'ятирічного президентського терміну.

З декларації президента Зеленського відомо, що у нього в спільній власності з братами Шефірами є квартира в Києві площею 254,5 кв. м. Також у Сергія Шефіра із Зеленським є квартира в столиці площею 198,6 кв. м.

З шоубізнесу до Офісу президента

Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка".

Починав свій творчий шлях з ігор КВК, де був не тільки учасником, але і автором текстів для відомих команд Вищої ліги початку "нульових". Грав в командах "Криворізька шпана" і "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

Восени 1995 року Сергій і його старший брат Борис вже були успішними авторами і організовували в Кривому Розі фестиваль КВК, вони ж запросили майбутнього президента України Володимира Зеленського до команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

Сергій Шефір писав разом з братом Борисом Шефіром для таких команд, як КВК "Мінськ", "Махачкалинські бродяги", "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит" (чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна ХХ століття", "Збірна ХХI століття". Брати Шефіри були редакторами ліг АМіК, випускали передачу "Планета КВК".

2003 року лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

Сергій Шефір є співавтором популярних телевізійних проєктів. Входить до складу авторської групи "Три Е", Студії Квартал 95. Співавтор шоу "Вечірній квартал".

Сергій Шефір був одним з лідерів передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.

Сергій Шефір, Володимир Зеленський та Борис Шефір. Фото: svat.tv

Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили понад 10 куль.

У результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували до лікарні "Феофанія".