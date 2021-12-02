"Держпереворот" у "Слузі народу": чим закінчиться розкол монобільшості в Раді

Президентській фракції належить пройти "перевірку на міцність" у 2022 році

Експерти порахували, скільки депутатів має вийти із "Слуги народу", щоб поставити під загрозу коаліцію / Колаж "Сьогодні"

У фракції монобільшості дедалі менше депутатів. Раніше керівництво політсили виключило зі складу "Слуги народу" нардепа Людмилу Буймістер, за нею вказали на вихід Артему Дмитруку. У вівторок, 30 листопада, заяву на вихід зі складу "слуг народу" подав Роман Соха. Перший мажоритарник, який добровільно залишив команду президента Володимира Зеленського у парламенті. У кулуарах парламенту одразу з'явилися чутки про "послідовників" Сохи, які також готуються на вихід. Чи готується так званий "держпереворот" у президентській фракції?

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Колеги підтримали за сміливий вчинок

Вибраний по запорізькому округу нардеп від "Слуги народу" Роман Соха в ексклюзивному інтерв'ю нашому виданню зізнався, що його рішення покинути фракцію підтримали багато колег.

"Дуже багато людей зі "Слуги народу" підходили, тиснули руку, говорили, що молодець, що сміливий вчинок. Тобто я бачу, що дуже багато хто бачить ті речі, які сьогодні відбуваються. Так, може вони скуті якимись там обставинами. Можливо люди, які пройшли до парламенту за списками, не можуть висловити свою позицію більш відверто, але відгук на підтримку моїх дій, тим більше, що у мене сухий фактаж є, і слуги, які у цьому всьому вже два роки, у яких у регіонах схожі ситуації, чудово розуміють, про що я говорю", — сказав політик.

Водночас у бесіді з журналістом Соха відповів, що не знає, скільки ще "слуг" можуть подати заяви. Не взявся він і говорити про когось із колег із міжфракційного об'єднання "Розумна політика", мовляв, не треба нагнітати ситуацію.

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Соха: "Підходили, тиснули руку, говорили, що молодець, що сміливий вчинок" / Фото: прес-служба "Слуги народу"

Не перший і не останній

Замість нього політичні карти відкрив засновник МФО і колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Політик натякнув на те, що вихід їхніх "слуг" може стати тенденцією:

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"Я думаю, цей показник збільшуватиметься. Людей, які розуміють, куди рухається країна, стає все більше не лише на вулицях, а й у стінах Верховної Ради", – відповів Разумков журналістам.

Крім того, ексспікер уточнив, що до його об'єднання входять дев'ять народних депутатів, обраних на мажоритарних округах. І всі вони, як каже Конституція, мають право добровільно залишити фракцію без шкоди для мандата народного депутата.

Разумков: "Я думаю, цей показник буде збільшуватися" / Фото: Facebook

Парламентська арифметика

Політичний консультант Олександр Антонюк підраховує кількість депутатів, які після всіх перипетій залишилися у складі монобільшості:

"Зараз є 243 депутати. Мінус 10 беремо, які разом із Сохою входять до "Розумної політики" – це 233. Ну і якщо там вийде після цього ще 8 депутатів-мажоритарників, умовно, то шанси того, що монобільшості може де-факто не бути, надзвичайно високі".

Антонюк додає, що фракція Зе може піти на об'єднання з депутатськими групами, щоб не допустити позачергових виборів. Оскільки відсутність коаліції – одна із причин для перевиборів до парламенту.

"Ми бачимо, як зараз політична ситуація змінюється. Якщо колись хвиля "слуг народу" була потужною, то зараз вони втрачають популярність. Тому для запобігання достроковим виборам я не виключаю ймовірну коаліцію. Наприклад, входження груп "За майбутнє" та "Довіра" для того, щоб збільшити їхню чисельність. Якщо ми говоримо, що це не останній вихід мажоритарних депутатів, я припускаю, що монокоаліція зараз справді в зоні ризику", – сказав сайту "Сьогодні" експерт.

Антонюк: "Монокоаліція зараз дійсно в зоні ризику" / Фото: 4studio.com.ua

Мінус півсотні "слуг" за рік

У тому, що лави "Слуги народу" порідшають, не сумнівається політолог Руслан Бортник. У коментарі журналісту "Сьогодні" він дає невтішний для фракції прогноз:

"Я думаю, що таких депутатів, які найближчого року можуть вийти з фракції, може бути людина 50-70. Загалом сьогодні у фракції "Слуга народу" ядро, яке орієнтується на президента, становить 80-100 людей, не більше. Інші депутати почуваються, скажімо так, віддаленими від реальної влади. Вони орієнтуються переважно на інші центри впливу всередині фракції, поза нею, у регіонах, у бізнес-групах. І більша половина фракції – це попутники, а не союзники Офісу президента".

Бортник: "Депутатів, які найближчого року можуть вийти із фракції, може бути 50-70" / Фото: replyua.net

А ще Бортник каже, що криза посилюватиметься, якщо виникне перспектива дострокових виборів. А в такому разі, упевнений політолог, "Слуга народу" зможе привести до парламенту від сили 100 людей.