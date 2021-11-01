Єнін: У справі Полякова можуть бути затримання після ще кількох експертиз

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, кому належали катетери на місці смерті нардепа Полякова

Заступник глави МВС розповів про те, як відбувається слідство у справі Полякова / Колаж "Сьогодні"

У рамках розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова проведено вже понад 20 експертиз та понад 10 допитів усіх тих, хто з політиком спілкувався в останні дні та години його життя. Поліція не виключає всі версії події, а також можливість арешту когось із оточення Полякова.

Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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Як просувається розслідування

"Як тільки буде у нас завершено ще кілька експертиз, ми зможемо ствердно чи негативно говорити про можливу причетність тих чи інших осіб до смерті Полякова", – заявив Євген Єнін під час ефіру програми "Чергові по країні".

Представник силових структур також зазначив, що на руках вже є результати експертизи, які однозначно показують – у крові народного депутата була суміш наркотичних речовин, а саме димедролу та метадону. Однак, як ця суміш опинилась в організмі Полякова, все ще залишається загадкою.

"Тепер завдання слідства – з'ясувати обставини, як зазначені наркотичні речовини потрапили до його організму – це було добровільно чи ні", – зазначив Єнін в ефірі програми "Чергові по країні".

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Чиї катетери

Поліція встановила належність катетерів із бурою речовиною, які були виявлені біля тіла Полякова.

"Нами було встановлено, що вони належали медпрацівникам, які здійснювали заходи реанімації, які вколювали відповідні речовини в шию народного депутата з метою його реанімувати. Ми всі ці деталі дуже ретельно відпрацювали. Це питання зняте", – сказав Єнін.

Версія вбивства

Заступник міністра внутрішніх справ також прокоментував версію вбивства Антона Полякова, на якій наполягає його співмешканка народний депутат Ганна Скороход.

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"Мене здивувала заява в ефірі одного з телеканалів про можливе вбивство Полякова. Можливо, хтось має відомості про обставини смерті Полякова. Тому, закликаю їх, не чекати місяців і одразу інформувати правоохоронні органи. Для надання свідчень була викликана і зараз їх дає. народний депутат Скороход. З урахуванням останніх заяв, поліція найближчим часом оприлюднить більш детальну інформацію буквально з хронометражем про останні години життя Антона Полякова", – заявив Євген Єнін під час ефіру програми "Чергові по країні".

Що було відомо раніше