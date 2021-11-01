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СЬОГОДНІ Влада Деталі

Єнін: У справі Полякова можуть бути затримання після ще кількох експертиз

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 22:13
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Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, кому належали катетери на місці смерті нардепа Полякова
Заступник глави МВС розповів про те, як відбувається слідство у справі Полякова / Колаж "Сьогодні"
Заступник глави МВС розповів про те, як відбувається слідство у справі Полякова / Колаж "Сьогодні"

У рамках розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова проведено вже понад 20 експертиз та понад 10 допитів усіх тих, хто з політиком спілкувався в останні дні та години його життя. Поліція не виключає всі версії події, а також можливість арешту когось із оточення Полякова.

Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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Як просувається розслідування

"Як тільки буде у нас завершено ще кілька експертиз, ми зможемо ствердно чи негативно говорити про можливу причетність тих чи інших осіб до смерті Полякова", – заявив Євген Єнін під час ефіру програми "Чергові по країні".

Представник силових структур також зазначив, що на руках вже є результати експертизи, які однозначно показують – у крові народного депутата була суміш наркотичних речовин, а саме димедролу та метадону. Однак, як ця суміш опинилась в організмі Полякова, все ще залишається загадкою.

"Тепер завдання слідства – з'ясувати обставини, як зазначені наркотичні речовини потрапили до його організму – це було добровільно чи ні", – зазначив Єнін в ефірі програми "Чергові по країні".

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Чиї катетери

Поліція встановила належність катетерів із бурою речовиною, які були виявлені біля тіла Полякова.

"Нами було встановлено, що вони належали медпрацівникам, які здійснювали заходи реанімації, які вколювали відповідні речовини в шию народного депутата з метою його реанімувати. Ми всі ці деталі дуже ретельно відпрацювали. Це питання зняте", – сказав Єнін.

Версія вбивства

Заступник міністра внутрішніх справ також прокоментував версію вбивства Антона Полякова, на якій наполягає його співмешканка народний депутат Ганна Скороход.

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"Мене здивувала заява в ефірі одного з телеканалів про можливе вбивство Полякова. Можливо, хтось має відомості про обставини смерті Полякова. Тому, закликаю їх, не чекати місяців і одразу інформувати правоохоронні органи. Для надання свідчень була викликана і зараз їх дає. народний депутат Скороход. З урахуванням останніх заяв, поліція найближчим часом оприлюднить більш детальну інформацію буквально з хронометражем про останні години життя Антона Полякова", – заявив Євген Єнін під час ефіру програми "Чергові по країні".

Що було відомо раніше

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, зненацька йому стало погано, і він помер – не змогла відкачати навіть швидка.
  • 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
  • Перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито посадив Полякова в таксі. Ганна Скороход також вже надала свідчення.
  • Наприкінці жовтня у крові померлого нардепа Антона Полякова було виявлено димедрол, який працював як підсилювач для наркотику.

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