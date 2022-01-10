"Для нового Майдану потрібні дві умови": головні причини початку протестів в Україні у 2022 році

Оцінюємо, які причини можуть змусити українців скликати масштабні мітинги

Соціально-економічний стан, тарифи та реалізація Мінських угод можуть стати причинами протесту у 2022 році / Колаж "Сьогодні"

Так уже повелося: якщо влада не чує народу, народ виходить на вулицю і говорить голосніше. Українцям не звикати збирати Майдани, якщо державна верхівка повертає, на думку громадян, не туди. Масові протести ми вже спостерігали у сусідній Білорусі у 2020 році проти режиму Лукашенка, а тепер мітинги по всій країні прокотилися у Казахстані. Чи очікують нашу країну масові акції протесту у 2022-му році і що може спровокувати невдоволення людей?

Найгостріші питання для українців

2021-го ми нерідко спостерігали за вуличними мітингами по всій Україні. Люди збиралися і бунтували внаслідок різних причин: перекривали трасу через високі тарифи на комуналку, виходили на протест ФОПів проти касових апаратів, блокували урядовий квартал через обов'язкову вакцинацію, висували вимоги главі держави перед важливими переговорами з мирних питань та ставили ультиматуми заради відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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Наступного року, запевняють політологи, бунтівні настрої не вщухнуть. За словами Руслана Бортника, підстави для протестів є.

"Суспільство певною мірою схвильоване і стривожене як можливим російським вторгненням, так і енергетичною, пандемічною кризою, низьким соціально-економічним рівнем. Хвиля інформаційних скандалів і звинувачень, починаючи від офшорів і закінчуючи "вагнергейтом", також створили кризу довіри між владою та патріотичним політичним сегментом, а також владою та силовим блоком", – сказав політолог в ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні".

Бортник додав, що для масштабних акцій потрібні дві умови:

"Консолідація політичних та економічних еліт в організації протесту та підтримка або нейтральність західних партнерів у цьому процесі. Якщо ці два фактори співпадуть, тоді масові протести та новий Майдан цілком можливі", — прогнозує експерт.

Руслан Бортник перерахував кілька факторів, які турбують суспільство / Фото: analitikaua.net

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Рівень життя та соціальні гарантії

Політолог Ігор Рейтерович називає "Сьогодні" один із тригерів, який може змусити українців виходити на протести. Він пов'язаний із різними соціально-економічними моментами:

"Навряд чи ситуація в цьому плані покращиться і з високою ймовірністю вона погіршиться. Бо чергові хвилі підвищення цін на комунальні тарифи, інфляція за не дуже високого рівня зарплат, пенсій тощо позначатимуться. Плюс економіка ніяк не вийде зі стагнації, збільшується кількість безробітних, і це, зрозуміло, штовхатиме людей на радикальніші дії".

Ігор Рейтерович називає кілька факторів для протестів, серед них — соціально-економічний / Фото: interfax.com.ua

Енергетична криза

Цю причину народного невдоволення слід винести як окремий підпункт. Якщо соціальні виплати влада сяк-так підвищує завдяки індексації хоча б на кількасот гривень, ситуація з тарифами набагато плачевніша. Про це нашому виданню говорить політолог Андрій Золотарьов. Але, за його словами, тарифні протести носитимуть переважно локальний характер:

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"Ми знаємо, що на Майдан українці виходять за абсолютно раціональні речі. Але аж ніяк не за те, що є насущним життєвим. Не протестують проти тарифів, а виходять проти чергової несправедливості, "зради", обману".

Андрій Золотарьов говорить про можливі тарифні протести локального характеру / Фото: golos.ua

Військові дії на Донбасі, окупація Криму

Петренко також називає делікатним для суспільства моментом вирішення мирного питання на сході.

"Інший момент, який може призвести до масових акцій, за умови, якщо наші західні партнери почнуть тиснути на те, щоб ми виконували Мінські угоди в редакції Російської Федерації. Питання безпеки насамперед, із нього треба виходити, починати і далі рухатися в політичну частину. А якщо все ж таки на Україну почнуть тиснути, щоб була виконана спочатку політична частина, то це, звичайно, буде подаватися як величезна зрада", — пояснює політолог.

Ігор Петренко наполягає на важливості безпекової частини Мінських угод перед політичною

Скандали VIP-рівня

Маються на увазі ті одіозні вчинки та висловлювання, які дозволяють собі перші особи держави. Влада може настільки "допекти" суспільство своїми витівками, що йому не залишиться виходу, як демонструвати вуличний протест.

"Я думаю, якісь політичні виступи, які стосуватимуться якихось конкретних зашкварів представників влади, чергових скандалів, які виникатимуть. Щось на кшталт "вагнергейту", справи Трухіна та багатьох інших, які в нас уже були", — каже політолог Ігор Рейтерович.

Важливою є превентивна реакція влади

У разі постійних криз та "шторму" по всіх напрямках в Україні можливе навіть поєднання політичного та економічного факторів протесту. Але тут який є важливий момент: реагує чи не реагує на це влада. Так вважає політолог Олексій Якубін:

"По попередньому року ми бачимо, що влада намагалася випередити протести, пов'язані з тарифами, і тому з'явився меморандум, який ініціював президент із "Нафтогазом" та місцевою владою. Влада готова точково абсорбувати або змінювати якісь елементи політики. Наприклад, у ситуації з антивакцинаторами. У результаті, крім того, що людей стимулюють вакцинуватися за допомогою певних обмежувачів, виникла тисяча Зеленського.

Якубін запевняє, що протест може спалахнути, якщо влада на нього вчасно не відреагує. Щоб цього уникнути, Банкова повинна вловлювати настрій мас і заздалегідь придушувати невдоволення.