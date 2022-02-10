"Дебіли, повії та "Червона пліснява": як Путін і Лавров зробили хамство стилем дипломатії Росії (відео)

У зовнішній політиці Москва діє за щурячими законами підворіття – хто сильніший, той і правий

Робота російської дипломатії нагадує поведінку гопників. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародних відносинах Росія давно поводиться навіть не зухвало, а просто по-хамськи. Жорстокі та непристойні жарти , різкі висловлювання, образи та відверта я грубість давно стали візитівкою сучасної дипломатії РФ. І яскравим підтвердженням цього є "стильні манери" ділового спілкування президента Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова та інших чиновників дрібнішим рангом, які прагнуть у всьому бути схожими на своїх босів.

Сайт Сьогодні згадав найшокованіші висловлювання та непристойні вчинки представників Кремля.

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"Червона пліснява" для Путіна: цитата з пісні про некрофілію

У понеділок, 7 лютого, президент Россі Володимир Путін, виступаючи на прес-конференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном , із глузуванням звернувся до української влади з приводу виконання Мінських угод та процитував вульгарну цитату з пісні панк-групи "Червона пліснява".

"У Києві кажуть, що якщо виконуватимуть (Мінські угоди – Ред.), то це зруйнує їхню країну. І президент (Зеленський – Ред.) нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається , не подобається – терпи, моя красуня! Треба виконувати!" – заявив Путін.

Володимир Путін: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня". Фото: report.az

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Зазначимо, що президент Росії майже дослівно навів цитату, яка так звучить: "Подобається, не подобається – спи, моя красуня" . Це фраза з приспіву пісні "Гості" панк-групи "Червона пліснява", що стала популярною у 1990-х роках багато в чому завдяки ненормативній лексиці, яка звучала майже в кожному її творі.

У пісні панків розповідається про вбивство, канібалізм, згвалтування, некрофілію, і звучить такий приспів:

"Спит красуня в труні

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Я підкрався і е*у

Подобається не подобається

Спи моя красуня!

Таким чином, це посилання Путіна однозначно говорить про його реальне ставлення до України, але значно більше він розповідає про особистість самого господаря Кремля. Людина, для якої акт некрофілії – цілком підходящий метод для вирішення складних політичних проблем, повинен перебувати під суворим наглядом психіатрів у спецклініці, а не обіймати вищу державну посаду Росії.

У пісні "Гості" гурту "Червона цвіль" йдеться про вбивство, канібалізм, зґвалтування та некрофілію / Фото: Facebook

Мудрість проти хамства

На таку зухвалу та хамську заяву глави Російської Федерації президент України Володимир Зеленський відповів з гідністю. Відповідь Путіну, напевно, могла бути б уїдливішою, але з огляду на вельми специфічні риси характеру господаря Кремля, лідер України вирішив не педалювати тему і не вступати в "обмін люб'язностями" за принципом "сам дурень".

"Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Росії. Україна справді красуня. Щодо "моя" – це вже перебір. Україна справді терпляча, бо це мудрість. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо, а ведемо" себе дуже гідно. Тому в терпінні – мудрість" , – сказав Зеленський .

"Пацанська" дипломатія РФ та приниження Макрона

Політолог Антон Кучухіде зазначає, що Росія досить давно веде себе нахабно та зухвало у спілкуванні з іншими країнами.

"Москва часто використовує "пацанську" дипломатію, в основі якої – дворові принципи гопників – хто сильніший, той і правий. Росія байдуже ставиться до чужої думки і публічно принижує опонентів", – каже "Сегодня" політолог.

Антон Кучухіде: "Москва часто використовує пацанську дипломатію, в основі якої – дворові принципи гопників" / Фото: Facebook

Так, за словами експерта, 7 лютого Путін принизив президента Франції, який прибув до нього.

"Голові іноземної держави не подали автомобіль до трапу літака. Макрону довелося йти через весь аеропорт на вулицю і тільки там його зустріли. Під час переговорів з Путіним їх поділяв величезний стіл. підкреслене приниження ", – каже Кучухіддзе.

Під час переговорів Путіна та Макрона поділяв величезний стіл / Фото: kremlin.ru

Випадків, коли Кремль та МЗС РФ відверто глумилися над опонентами на переговорах та засіданнях міжнародних комісій було чимало. Інтелігентний Захід з його дипломатами, які здобули освіту в елітних університетах Оксфорда, Кембріджа і Гарварда неодноразово перебували у стані шоку після спілкування з "гопуватими" росіянами. Не в захваті від спілкування з дипломатами РФ і представники країн, що є сусідами з Росією.

Шантаж та залякування – класика російської дипломатії

Так, під час війни з Росією у 2008 році глава МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі розповідала про спроби врегулювання конфлікту.

"Переговори із Сергієм Лавровим – це класична форма російської дипломатії, коли сила застосовується як шантаж" , – говорила Ткешелашвілі , Наголосивши, що мета дипломатів РФ – не дійти згоди, а залякати іншу сторону переговорів

Ека Ткешелашвілі: "Переговори з Лавровим – це класична форма російської дипломатії, коли сила застосовується як шантаж". Фото: gdsc.mod.gov.ge

Лаврів та "дебіли, бл...ь"

Не соромляться російські дипломати міцних слів і фамільярних звернень до колег.

11 серпня 2015 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не стримався і грубо вилаявся матом у присутності своїх колег-дипломатів та ЗМІ. Конфуз стався під час прес-конференції Лаврова та міністра закордонних справ Саудівської Аравії Аль-Джубейра у Москві.

Під час того, як слова Лаврова перекладали, глава МЗС РФ не стримався і сказав: "Дебіли, бл**ь" . Репліка була чутна, оскільки мікрофон залишався включеним.

Лаврів та вульгарне p*ssy

12 жовтня 2016 року той самий Лавров образив учасників передвиборчої кампанії в США.

'"Англійська – не моя рідна мова, тому не знаю, наскільки пристойно це прозвучить, але у вашій президентській кампанії стільки p*ssy (грубий синонім жіночого статевого органу – Ред.) з обох боків, що я вважаю за краще не коментувати" , – заявив він в інтерв'ю телеканалу CNN.

ДТП в Австралії та погрози жінці

20 жовтня 2016 року перший секретар посольства Росії в Австралії Едуард Шакіров образив і загрожував мешканці Канберри Еріке Бекон після того, як його колега врізався у її машину. ДТП сталося біля будівлі посольства РФ у столиці Австралії.

Бекон розповіла, що у її автомобіль врізався російський дипломат Сергій Летягін . Він зателефонував, і на місце ДТП прибув Шакіров. За словами постраждалої, поведінка російського дипломата була настільки агресивною, що їй довелося викликати поліцію.

Еріка Бекон потрапила у ДТП із російським дипломатом Фото: Jamila Toderas / Fairfax Media

"Пацанчик з району" потрапив до ООН

12 квітня 2017 року жорстка мова заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, стала хітом в Інтернеті та викликала бурхливу реакцію у ЗМІ.

Сафронков висунув претензії британському послу Меттью Райкрофту , який заявив, що Росія "зловживає правом вето, підтримує режим Асада та застосування хімзброї". Звертаючись особисто до представника Великої Британії, він зажадав припинити образи на адресу Росії.

"Ви злякалися, сон втратили, що ми співпрацюватимемо зі США. Ви цього боїтеся. Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" – буквально кричав Сафронков.

"Виступає справжній пацан з району в ролі посла РФ", "Це дипломатична мова – йому в ленінградських підворіттях вчать", "Місь слідака і братка" , – Коментували інцидент користувачі соцмереж.

Український дипломат Олег Білоколос порівняв тоді Сафронкова з Микитою Хрущовим .

"Те, що ми побачили, виходить за рамки протоколу та звичайного людського спілкування. Сафронков перейшов на особи і говорив по-хамськи. ООН різне бачила. Микита Хрущов свого часу стукав черевиком по столу і представника Індонезії називав американським холуєм. Це показувало рівень культурного розвитку Хрущова. Я думаю, що Сафронков теж увійде в історію ООН назавжди, як і Хрущов із черевиком" , – сказав він в інтерв'ю виданню "Гордон" .

Олег Білоколос: "Сафронков увійде в історію ООН назавжди, як і Хрущов із черевиком" / Фото: Facebook

У Кремлі різкий виступ Володимира Сафронкова назвали допустимим та виправданим.

"Нічого образливого сказано не було. Прояв м'якотілості загрожує в майбутньому плачевними наслідками. Тому краще відстоювати інтереси нашої Батьківщини, якщо доводиться, досить жорстко" , – прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков .

"НАТО час збирати манатки"

9 січня 2022 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що НАТО більше не зможе "відтісняти" Росію на другі ролі у міжнародній політиці.

"Північноатлантичному альянсу час "збирати манатки" і повертатися на рубежі 1997 року" , – сказав він.

Сергій Рябков: "НАТО час збирати манатки" / Фото: РІА Новини

Путін назвав повіями, вдів загиблих підводників "Курська"

Скандальні заяви в Кремлі звучали не лише стосовно західних партнерів, а й на адресу самих росіян. Широко відома історія, як Путін обізвав повіями вдів офіцерів-підводників, які загинули на атомному ракетоносці "Курськ".

12 серпня 2000 року в Баренцевому морі потонув підводний атомний човен "Курськ". Загинули 118 людей. Ось як тележурналіст Сергій Доренко описував реакцію глави держави після трагедії:

"Він зателефонував на Перший канал і сказав, що канал найняв повій, які виступили, щоб дискредитувати його. Я йому доводив, що це були не повії, а вдови офіцерів. Але він сказав: "Ви наймаєте повію спеціально. Дали їм по 100 доларів, щоб мене дискредитувати. .

Під час аварії підводного човна "Курськ" загинули 118 людей / Фото: Facebook

Жарти-примовки

У березні 2021 року Путін, коментуючи інтерв'ю президента США Джо Байдена , В якому той сказав, що вважає його "вбивцею", згадав приказку зі свого дитинства.

"У дитинстві ми у дворі, коли сперечалися один з одним, говорили так: хто як обзивається, той так і називається. Це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий у цьому, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості. І думаємо, що він такий самий, як і ми. І з цього виходячи, оцінюємо його дії та даємо оцінку" , – сказав президент РФ.

Зважаючи на все, дитинство, проведене в ленінградських підворіттях, залишило незабутній слід на всьому подальшому житті та політичній діяльності президента Російської Федерації. І якщо, перефразувати ще одну відому приказку, то висновок отримаємо простий: "Можна вивести людину з підворіття, а ось підворіття з людини – ніколи".

Раніше сайт "Сегодня повідомляв, що у Кремлі виправдалися за хамство Путіна та "красуню" на адресу Зеленського . Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спробував збити хвилю негативу щодо свого шефа.

Також ми інформували, що народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович придумав нове прислів'я про Росію зі словом "красуня".