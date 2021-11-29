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Зеленському краще не говорити з Лукашенком – Кулеба назвав причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 17:23
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Міністр навів у приклад недавню розмову Лукашенка з Меркель і вказав на одну проблему
Кулеба дав пораду Зеленському щодо Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Кулеба дав пораду Зеленському щодо Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на можливу загрозу вторгнення Росії в Україну з території Білорусі, главі української держави Володимиру Зеленському краще не проводити прямої розмови з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, щоб не легітимізувати його.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю латвійському виданню Delfi.

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"Ми ніколи не могли уявити, що Росія вторгнеться в Україну, ми ніколи не думали, що Росія поглинатиме Білорусь, тому все можливо", – сказав він.

Міністр зазначив, що навіть без полчища "мігрантів Лукашенка" Україні все одно треба зміцнювати кордон, щоб бути готовим до різних загроз з боку Білорусі.

"Це частина звичайної військової стратегії – якщо противник хоче перемогти вас, він робить так, щоб ви розпорошували свою увагу на декілька проблем одночасно і не мали можливості ефективно реагувати на основне джерело загрози. Коли ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, ми, звичайно, усвідомлюємо, що повинні бути пильними і готовими до того що в будь-який момент це може статися і на нашому кордоні. Це може статися, а може і не статися", – підкреслив Кулеба.

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Він нагадав, що після недавньої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Лукашенко заговорив про те, що на Заході, мовляв, визнали його президентом Білорусі. Тому президенту України Володимиру Зеленському та іншим офіційним особам необхідно обережно планувати контакти з Мінськом, щоб "спілкування з Лукашенком не було сприйняте як політичне визнання та легітимізація цього режиму".

На запитання, чи варто Зеленському прямо говорити із Лукашенком, він відповів: "Звісно, я б не вважав це доцільним, тим паче розуміючи, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять в Кремлі".

"У будь якій ситуації дипломатія пропонує кілька інструментів її розв’язання, але, як я вже говорив, кожен контакт слід оцінювати з точки зору того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі", – резюмував глава МЗС України.

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Вторгнення РФ та білоруська загроза

  • Україну давно лякають повномасштабним вторгненням Росії. Якщо це станеться, то один із напрямків атаки буде з боку Білорусі. У зв'язку з цим самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну, і дав зрозуміти, що стане на бік РФ.
  • Тим часом Україна посилила охорону кордону з Білоруссю. З метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю проходила спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся" за участі Державної прикордонної служби спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

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29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

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