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Захід не допоможе, якщо РФ нападе: експерт назвав реальних союзників України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
19 листопада, 17:50
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Від Франції та Німеччини ми можемо почути хіба що глибоке занепокоєння
Росія може напасти, але Україна сама не залишиться. Колаж "Сьогодні"
Росія може напасти, але Україна сама не залишиться. Колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення Росії в Україну від Заходу, окрім "глибокого занепокоєння", жодної допомоги не буде. Найреальнішими союзниками для нас будуть США, Туреччина та Велика Британія, які допоможуть справою, а не словом. Про це йдеться у нашій статті.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сьогодні", що якщо Росія піде повномасштабною війною на Україну, то на Захід нам не варто розраховувати. Він пояснив, що під словом Захід у класичному розумінні має на увазі лідерів Європи – Німеччину та Францію.

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"Вони вже заявили, що зброї нам не дадуть, а допомагатимуть дипломатичними методами, тобто висловлюванням стурбованості", – сказав експерт.

Водночас, він зазначає, що серйозну військову підтримку Україна може отримати від США, Великої Британії та Туреччини, а це саме те, що потрібно буде в протистоянні з агресором.

"Ці країни зроблять усе, щоби ми не програли. Вони дадуть озброєння, системи протиповітряної та протиракетної оборони та, можливо, "Залізний купол", – каже Жданов.

Загроза вторгнення Росії

  • Поблизу кордонів України помічено скупчення військ РФ, називалися цифри в районі 90 тисяч солдатів плюс велика кількість техніки. Західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими.
  • У США та НАТО вже заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається поблизу українських кордонів, та попередили Росію утриматись від нападу на Україну, а Велика Британія навіть нібито готова відправити сотні своїх військових до України.
  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що пік скупчення військ РФ біля України очікується до кінця січня.

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