Захід не допоможе, якщо РФ нападе: експерт назвав реальних союзників України

Від Франції та Німеччини ми можемо почути хіба що глибоке занепокоєння

Росія може напасти, але Україна сама не залишиться. Колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення Росії в Україну від Заходу, окрім "глибокого занепокоєння", жодної допомоги не буде. Найреальнішими союзниками для нас будуть США, Туреччина та Велика Британія, які допоможуть справою, а не словом. Про це йдеться у нашій статті.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сьогодні", що якщо Росія піде повномасштабною війною на Україну, то на Захід нам не варто розраховувати. Він пояснив, що під словом Захід у класичному розумінні має на увазі лідерів Європи – Німеччину та Францію.

Реклама

"Вони вже заявили, що зброї нам не дадуть, а допомагатимуть дипломатичними методами, тобто висловлюванням стурбованості", – сказав експерт.

Водночас, він зазначає, що серйозну військову підтримку Україна може отримати від США, Великої Британії та Туреччини, а це саме те, що потрібно буде в протистоянні з агресором.

"Ці країни зроблять усе, щоби ми не програли. Вони дадуть озброєння, системи протиповітряної та протиракетної оборони та, можливо, "Залізний купол", – каже Жданов.

Загроза вторгнення Росії