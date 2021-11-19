Захід не допоможе, якщо РФ нападе: експерт назвав реальних союзників України

У разі вторгнення Росії в Україну від Заходу, окрім "глибокого занепокоєння", жодної допомоги не буде. Найреальнішими союзниками для нас будуть США, Туреччина та Велика Британія, які допоможуть справою, а не словом. Про це йдеться у нашій статті.
Військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сьогодні", що якщо Росія піде повномасштабною війною на Україну, то на Захід нам не варто розраховувати. Він пояснив, що під словом Захід у класичному розумінні має на увазі лідерів Європи – Німеччину та Францію.
"Вони вже заявили, що зброї нам не дадуть, а допомагатимуть дипломатичними методами, тобто висловлюванням стурбованості", – сказав експерт.
Водночас, він зазначає, що серйозну військову підтримку Україна може отримати від США, Великої Британії та Туреччини, а це саме те, що потрібно буде в протистоянні з агресором.
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"Ці країни зроблять усе, щоби ми не програли. Вони дадуть озброєння, системи протиповітряної та протиракетної оборони та, можливо, "Залізний купол", – каже Жданов.
Загроза вторгнення Росії
- Поблизу кордонів України помічено скупчення військ РФ, називалися цифри в районі 90 тисяч солдатів плюс велика кількість техніки. Західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими.
- У США та НАТО вже заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається поблизу українських кордонів, та попередили Росію утриматись від нападу на Україну, а Велика Британія навіть нібито готова відправити сотні своїх військових до України.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що пік скупчення військ РФ біля України очікується до кінця січня.