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Ярош: Путін ухвалив рішення знищити Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 11:35
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Радник головнокомандувача ЗСУ пояснив, що необхідно Україні для відбиття нападу
Ярош не відкидає нападу Путіна на Україну. Колаж "Сьогодні"
Ярош не відкидає нападу Путіна на Україну. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін давно ухвалив рішення знищити Україну і зараз справді є загроза великого вторгнення агресора до нашої країни. Якщо український народ буде мобілізований, то вдасться зупинити вторгнення.

Про це розповів в інтерв'ю виданню ГОРДОН радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.

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За його словами, Росія має перевагу в авіації, ракетній техніці – вона дає можливості окупантам навіть без істотного введення військ завдати досить відчутних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

"У тому, що Путін ухвалив свого часу для себе рішення знищити Україну, я не маю сумнівів. Та й багато інформації різноманітної – вона, в принципі, у загальному доступі є. Так ми всі можемо робити висновки. Зрештою його неодноразові заяви, що "Україна – це не держава" і так далі. Тому ця загроза (вторгнення) існує", – сказав Ярош.

Колишній лідер "Правого сектору" зазначає, що Росія вже відпрацювала на нещодавніх навчаннях перекидання військ, а нинішніх 90 тисяч солдатів, які знаходяться поблизу України, достатньо для початку широкомасштабних дій як першого ешелону. Після цього можна швидко перекинути додаткові сили.

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Він вважає, що для України дуже важлива в такій ситуації повна взаємодія політичної влади, державної влади та Збройних сил.

"Бо самі по собі Збройні сили не можуть завдати нищівної поразки Росії. Ну, ми не в тій ваговій категорії трохи. Але при цьому, коли народ весь буде мобілізований на боротьбу з російською агресією, тоді і зупинити, і відкинути можна. Це цілком реально. І тут важливо, щоб влада проводила такі мобілізаційні певні морально-психологічні речі. Щоб не було так, як зараз, знаєте, що на сході війна, а у Дніпрі вона вже так не відчувається", – підкреслив Ярош.

Загроза вторгнення в Україну

  • Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій. За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.
  • Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні. На його думку, Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом своїми військовими погрозами.
  • У свою чергу Дмитро Ярош нещодавно передрік швидкий розпад Росії. Він вважає, що Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим.

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