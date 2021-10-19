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Яценюк: "У "Нафтогазу" в травні було $2 млрд. За них можна було купити стільки газу!"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 жовтня, 19:30
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Колишній прем'єр-міністр України нагадав, чому не можна було довіряти "Газпрому" і готуватися до зими заздалегідь
Яценюк розкритикував бездіяльність "Нафтогазу" в питанні підготовки до опалювального сезону / Колаж "Сьогодні"
Яценюк розкритикував бездіяльність "Нафтогазу" в питанні підготовки до опалювального сезону / Колаж "Сьогодні"

Ще до нової енергетичної кризи в Європі, яка розпалюється прямо зараз рекордними цінами на газ, державна компанія "Нафтогаз" могла закупити достатньо газу для цього опалювального сезону. І коштів на це було достатньо, але цього не було зроблено, сьогоднішня українська влада нанесла збитки українській державі у 5 мільярдів доларів, за що будуть платити рядові українці.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Провал "Нафтогазу"

Держава не закупила газ за ціною 250 доларів за кубометр, і тепер змушена буде це робити за 1200-1500 доларів.

"У "Нафтогазу" в травні на рахунках було 2 мільярди доларів США. За них можна було купити стільки газу, що б вистачило й на весь наступний рік. Це не було зроблено. Функція "Нафтогазу" – закупити газ. Більш того, він має одні з найбільших в Європі сховища, і держава могла заробити на цьому неймовірні гроші", – заявив Арсеній Яценюк.

А наразі, згідно інформації Яценюка, в наших сховищах недостатньо газу – на 9 мільярдів кубічних метрів менше, ніж в минулому році. Вугілля зараз у чотири рази менше від потреби.

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"З 2019 року вони робили все, щоби зменшити обсяги вугілля і щоб ціна на електроенергію була неринкова, для того щоб сидіти на голці з Росії і Білорусі по імпорту. Щоб годувати нашими з вами грошима, по факту, російську армію", – наголосив лідер НФ.

Путін – найбільша небезпека

При цьому Яценюк наголосив, що усі прекрасно знають, з яким ненадійним постачальником мають справу, тому можливо було прорахувати дії Росії і вжити заходів.

"На посаді прем’єр-міністра я прийняв рішення відмовитися від купівлі газу в російського "Газпрому", тому що російський "Газпром" є частиною зброї Москви, Кремля і Путіна. Путін – це найбільш ненадійний постачальник і найбільш небезпечний", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Європа вже переживала подібну газову кризу у 2014 році. "Путін на все світове телебачення давав вказівку закривати крани і відключати Україну від газу... Самостійно приймав рішення раптово змінювати ціну газу з 180 до 580 доларів. Саме тому ми пішли в суд і виграли у Путіна 3 мільярди доларів США", – нагадав політик.

Ситуація з опаленням

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