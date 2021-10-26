Чи виженуть Разумкова з Ради? "Слуга народу" дала чітку відповідь

Слуги забрали у депутата крісло спікера Ради – на черзі може опинитись його депутатський мандат

Мошенець поставила крапку у питанні Разумкова? Колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" не має наміру позбавляти Дмитра Разумкова депутатського мандату – це питання навіть не обговорюється всередині політичної сили. Про це заявила в ефірі програми "Україна сьогодні" на телеканалі Україна 24 народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець

Один із гостей студії нагадав їй, що в эфірі "Свободи слова Савіка Шустера" Разумков прямо спитав голову фракції "СН" Давида Арахамію про позбавлення мандату, на що той не відповів. А ось інші "слуги" нібито неодноразово казали, що Разумкова можуть позбавити мандата депутата.

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У студії прозвучало конкретне питання, чи виженуть колишнього спікера з Ради.

"Жодних розмов про це в нашій політичній силі, на наших (засіданнях) фракціях не було. Ми про це навіть не говоримо. Жодних намірів позбавити мандата Разумкова", – сказала Мошенець.

"Битва" за мандат Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.

Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.

Своєю чергою Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.