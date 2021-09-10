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У зустрічі Зеленського з Путіним немає жодного змісту – Яценюк

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
10 вересня, 13:02
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За переконанням політлідера, російський президент не готовий навіть до дискусії про виконання "Мінська"
Яценюк знає рецепт проти Путіна. Колаж "Сьогодні"
Яценюк знає рецепт проти Путіна. Колаж "Сьогодні"

Тільки зміцнення країни зсередини – економічно, військово і політично – дасть можливість України зайняти сильнішу позицію у переговорах з Росією. Будь-яка інша позиція – це здача наших територій, впевнений прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк нагадав заяву Путіна, що той нібито готовий зустрітися з Зеленським, але без обговорення Криму, Донецька і Луганська.

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"А що тоді ми будемо обговорювати? Не бачу жодного змісту в цій зустрічі", – наголосив Яценюк в ефірі каналу "Україна 24".

Ключовим повинно бути виконання Мінських угод в редакції, в якій вони написані – тобто "повернення українських територій Україні і звільнення українських територій від російських військ".

"Чи готовий сьогодні Путін до цієї дискусії? Він вже заявив про те, що він не готовий навіть про це говорити", – зазначив Яценюк.

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Відтак, підкреслив лідер НФ, треба усвідомити, що "Мінськ" за фактом мертвий. Наразі, вважає він, Путін не піде на жодні поступки.

"Настане той час, коли Росія ослабне, і наша переговорна позиція буде сильнішою. І тоді це не буде диктат Росії, а тоді це буде переговорна позиція України з західниками, де ми чогось доб’ємося", – сказав лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, Зеленський чекає від зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним конкретики в переговорах: звільнення українських бранців і припинення війни на Донбасі, але Росія не хоче цього.

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