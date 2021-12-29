"Вмиється кров'ю": у США сказали, що чекає на Путіна в Україні

Американський офіцер пояснив, чому в Кремлі так знахабніли і стали ще агресивніше поводитися

Гаррі Табах передрік Росії кінець. Колаж

Якщо Москва розпочне повномасштабну війну проти України, то Росії настане кінець – окупанти зазнають поразки. Про це сказав в ефірі телеканалу Україна 24 військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

Росії нічого не світить в Україні

Він пояснив, що війна не починається з якихось заяв, що ось-ось хтось повинен напасти і навів у приклад, як Росія несподівано і без попереджень вторглася в Крим у 2014 році, а потім і на Донбас.

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"Це все трапилося протягом декількох днів... З моїх спостережень – навіщо Путіну війна з Україною сьогодні? Він досяг всього чого він хотів. Піти в лобову атаку з Україною... Зараз уже не 2014 рік, армія не та, генерали не ті. Він вмиється кров'ю, це буде кінець Росії. Навіщо?" – сказав Табах.

Чому так знахабнів Путін?

Американський офіцер зазначив, що президент РФ Володимир Путін особливо знахабнів на початку 2021 року, коли нафта зросла в ціні. Причому він зміг притиснути Захід навіть без погроз ядерною зброєю чи війни – у Кремлі вважають владу в США та Європі слабкою. Але щоб остудити запал Путіна і зупинити його агресію, потрібно просто завалити ціни на нафту.

"Це єдиний кисень, який надходить до Росії. Так було за попередньої американської адміністрації. Зараз зросли ціни на нафту, він бачить, що влада в Америці та скрізь беззуба й імпотентна", – резюмував він.

Протистояння РФ та Заходу через Україну