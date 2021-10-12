Українська влада зрадила інтереси нашої країни – Ляшко про скасування мораторію на експорт деревини

Європейський союз і Україна домовилися про подальше зміцнення економічної інтеграції в рамках Угоди про асоціацію

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував угоду України і ЄС про скасування мораторію на експорт деревини, про який йдеться у спільній заяві за підсумками саміту.

"Погодившись на сьогоднішньому саміті Україна-ЄС на відновлення варварського вивозу необробленого лісу-кругляку за кордон, українська влада зрадила національні інтереси нашої країни", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Що відомо

Україна в рамках зміцнення економічної інтеграції з ЄС має намір врегулювати питання мораторію на експорт деревини, назвавши його "торговим подразником".

Відзначимо, в пункті 16 спільної заяви України та ЄС йдеться про областях, в яких очікується "подальше зміцнення економічної інтеграції на основі регуляторного зближення в рамках Угоди про асоціацію".

"Ми погодилися повністю дотримуватися зобов'язань в рамках Угоди про вільну торгівлю (ПВЗВТ). Зокрема шляхом врегулювання торговельних подразників, таких як мораторій на експорт деревини, застосування заходів, необхідних для виконання відповідної постанови Арбітражної групи, і забезпечення того, щоб використання процедур торговельного захисту у всіх випадках повністю відповідало стандартам СОТ, а також продовжити обговорення та перегляд шляхів вдосконалення імплементації ПВЗВТ, щоб розкрити її повний потенціал і надалі розвивати і просувати двосторонню торгівлю", – йдеться в повідомленні.

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