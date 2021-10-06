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У Росії та Білорусі план проти України – генерал попередив про нову загрозу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
6 жовтня, 09:40
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Білоруське вторгнення якщо і буде, то прихованим, але головним агресором виступить Путін
Генерал Романенко розкрив можливий план Путіна і Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Генерал Романенко розкрив можливий план Путіна і Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Росія має намір використовувати територію Білорусі для прихованої агресії проти України за типом "нас там немає", як це окупанти роблять на Донбасі. Про це йде мова в статті "Сьогодні".

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО Ігор Романенко в коментарі "Сьогодні" сказав, що не виключає такого сценарію від Путіна.

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"Є інформація, що Генштаб Збройних сил РФ розробляє план використання Білорусі в конфлікті з Україною. На цей час між Москвою і Мінськом вже укладено договір про використання території республіки для потреб російської армії. Збільшилося постачання озброєння з Росії в Білорусь, формуються військові бази, зокрема авіаційні", – розповів нам Романенко.

Генерал також вважає, що саме зараз нарощування військової сили відбувається швидше в пропагандистських цілях, ніж для масштабного наступу з боку Білорусі.

"Загрози реального вторгнення також виключати не можна. Але звичайно ж, у разі розвитку найгіршого сценарію сама Білорусь з нами воювати не буде. Росія буде діяти в режимі маскування, як вона нині чинить на Донбасі. Офіційно російських військових нібито немає, але ми ж знаємо, що вони там є. Так само буде і з білоруським вторгненням – прихованим, але головним агресором буде Росія", – пояснює експерт.

Як ми вже писали, напередодні нардеп фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв висловив думку, що Лукашенко може зважитися на війну проти України – це Путін його використає для прихованого вторгнення.

Погіршення відносин України і Білорусі

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  • 13 вересня, після візиту в Росію, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.
  • 15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.
  • 18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівської області з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.
  • Нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.

Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.

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