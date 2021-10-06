У Росії та Білорусі план проти України – генерал попередив про нову загрозу

Росія має намір використовувати територію Білорусі для прихованої агресії проти України за типом "нас там немає", як це окупанти роблять на Донбасі. Про це йде мова в статті "Сьогодні".
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО Ігор Романенко в коментарі "Сьогодні" сказав, що не виключає такого сценарію від Путіна.
"Є інформація, що Генштаб Збройних сил РФ розробляє план використання Білорусі в конфлікті з Україною. На цей час між Москвою і Мінськом вже укладено договір про використання території республіки для потреб російської армії. Збільшилося постачання озброєння з Росії в Білорусь, формуються військові бази, зокрема авіаційні", – розповів нам Романенко.
Генерал також вважає, що саме зараз нарощування військової сили відбувається швидше в пропагандистських цілях, ніж для масштабного наступу з боку Білорусі.
"Загрози реального вторгнення також виключати не можна. Але звичайно ж, у разі розвитку найгіршого сценарію сама Білорусь з нами воювати не буде. Росія буде діяти в режимі маскування, як вона нині чинить на Донбасі. Офіційно російських військових нібито немає, але ми ж знаємо, що вони там є. Так само буде і з білоруським вторгненням – прихованим, але головним агресором буде Росія", – пояснює експерт.
Як ми вже писали, напередодні нардеп фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв висловив думку, що Лукашенко може зважитися на війну проти України – це Путін його використає для прихованого вторгнення.
Погіршення відносин України і Білорусі
- 13 вересня, після візиту в Росію, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.
- 15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.
- 18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівської області з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.
- Нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.
Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.