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"Третій зайвий": Гордон розповів жарт Комаровського про Разумкова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 17:25
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Журналіст заявив, що зараз у політиці вже й так багато охочих поринути у лайно

Народний депутат Дмитро Разумков планує створити свою партію, але журналіст Дмитро Гордон спростував чутки про можливе приєднання до колишнього спікера, а відомий педіатр Євген Комаровський взагалі пожартував на цю тему.

Про це він розповів у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24.

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Ведучий нагадав, що нещодавно ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив, мовляв, зараз в українську політику йде зміна і Разумков під своє крило може взяти відомих людей для створення партії.

"Насправді Юрій Віталійович хотів розповісти глядачам казочку на ніч. Оскільки відповідних казочок у нього не знайшлося, він розповів цю казочку, що Дмитро Разумков веде політичні переговори з Дмитром Гордоном і доктором Комаровським. Можу сказати, дивлячись у вічі – жодних політичних переговорів не те що з Разумковим, взагалі ні з ким я не веду з тієї причини, що в політику взагалі не збираюся. Не піду туди – там і без мене багато охочих поринути у це лайно. Тому я собі кайфую, записую нові інтерв'ю", – сказав Гордон.

Також він розповів, що вже обговорював слова Луценка з Комаровським та отримав від нього цікаву відповідь.

"Я дзвонив доктору Комаровському і кажу: Євгене Олеговичу, ви чули, що ми втрьох з вами, з доктором Разумковим, збираємось у політичний "хрестовий похід"? Він каже: А навіщо нам третій? Третій зайвий", – з усмішкою сказав журналіст і викликав сміх у студії.

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Що там із партією Разумкова?

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