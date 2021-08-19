"Супутник" – це кошмар, світова трагедія: Гордон принизив російську вакцину

Путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу

Журналіст присоромив російських пропагандистів. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон назвав кошмарною російську вакцину "Супутник V", яку вже давно забракували в Україні. Пропаганда РФ спочатку розрекламувала її, а потім деякі країни почали відмовлятися від російського препарату.

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Про це про сказав в ефірі "Еха Москви".

За його словами, путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.

"Супутник" – це взагалі світова трагедія. Вакцина "Супутник V" – це кошмар. Мене ніколи не перестає дивувати російська пропаганда, Геббельс в труні перевертається. Так розхвалити вакцину свою, так розповісти, що її всі країни зараз будуть закуповувати і вже закупили. А потім країни третього світу почали масово повертати гроші за цю вакцину, тому що їм її не довезли, Словаччина вакцину повернула. Знову пшик. Зробили з мухи слона, хотіли торгонути слоновою кісткою, але й цього не змогли", – сказав Гордон.

Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж трапився провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

У свою чергу президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що в Україні російської вакцини не буде.

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