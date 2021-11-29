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Шмигаль пояснив, як відбити у Росії бажання нападати на Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 14:15
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Український прем'єр попередив, що Москва погрожує не лише Україні
Шмигаль назвав спосіб, як захиститися від агресора. Колаж "Сьогодні"
Шмигаль назвав спосіб, як захиститися від агресора. Колаж "Сьогодні"

Тільки солідарна відповідь Заходу та військові кораблі в Чорному морі змусять Росію відмовитися від агресивних планів щодо України, у тому числі від повномасштабного вторгнення.

Про це сказав інтерв'ю Politico прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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Бряцкання зброєю поблизу українських кордонів – це звичайний інструмент Кремля для тиску. Хоча Москва має й інші методи гібридної війни, наприклад, кібератаки і пропаганду.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр вважає, що загроза іде не лише Україні – Кремль зацікавлений у дестабілізації ЄС та НАТО, вже використовуючи газ як зброю проти всієї Європи.

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"Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив глава уряду.

Загроза нападу Росії

  • Нагромадження 100-тисячної армії біля кордонів України називають серйозною загрозою для нашої країни. За даними української та західної розвідок, Путін нібито планує напад у січні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення на початку наступного року.
  • Говорячи про причину брязкання зброєю, Данілов пояснив, що Кремль лякає всіх військами лише через зустріч Путіна з Байденом, мовляв, щоб мати сильнішу позицію на переговорах щодо України.
  • Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти – Україна готова до можливого вторгнення агресора. Він щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.
  • Зазначимо, що повномасштабне вторгнення якщо й станеться, то один із напрямків атаки буде з боку Білорусі. У зв'язку з цим самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну.

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29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

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