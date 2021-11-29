Шмигаль пояснив, як відбити у Росії бажання нападати на Україну

Український прем'єр попередив, що Москва погрожує не лише Україні

Шмигаль назвав спосіб, як захиститися від агресора. Колаж "Сьогодні"

Тільки солідарна відповідь Заходу та військові кораблі в Чорному морі змусять Росію відмовитися від агресивних планів щодо України, у тому числі від повномасштабного вторгнення.

Про це сказав інтерв'ю Politico прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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Бряцкання зброєю поблизу українських кордонів – це звичайний інструмент Кремля для тиску. Хоча Москва має й інші методи гібридної війни, наприклад, кібератаки і пропаганду.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр вважає, що загроза іде не лише Україні – Кремль зацікавлений у дестабілізації ЄС та НАТО, вже використовуючи газ як зброю проти всієї Європи.

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"Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив глава уряду.

Загроза нападу Росії